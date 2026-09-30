आज का राशिफल: कर्क राशि वालों को व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं, पढ़ें 1 अक्तूबर का राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 01 Oct 2026 05:04 AM IST
सार
आज आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। किसी महत्वपूर्ण विषय पर सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकता है।
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विस्तार
कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल
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कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope)
आज आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। किसी महत्वपूर्ण विषय पर सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकता है। कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से पूरा करें और दूसरों के दबाव में आकर कोई फैसला न लें। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए रचनात्मक सोच नए अवसर पैदा कर सकती है। किसी पुराने विचार को नए तरीके से लागू करने का मौका मिलेगा।
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आध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों की ओर आपका झुकाव बढ़ सकता है। पूजा-पाठ या ध्यान के लिए समय निकालने से मानसिक शांति का अनुभव होगा। विद्यार्थियों के लिए मेहनत और नियमित अध्ययन बहुत जरूरी रहेगा। थोड़ी सी लापरवाही आपकी तैयारी को प्रभावित कर सकती है। परिवार में संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा होगा। माता-पिता का सहयोग भी मिलेगा। प्रेम जीवन में साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। दिन के अंत में किसी पसंदीदा गतिविधि के लिए समय निकालना आपको भीतर से प्रसन्नता देगा।
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मुख्य बिंदु:
आत्मविश्वास के साथ फैसले लेने का समय है।
व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं।
आध्यात्मिक गतिविधियों से शांति मिलेगी।
संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।