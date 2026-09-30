पितृपक्ष में कौन कर सकता है श्राद्ध? जानें पुत्र, बहू और बेटियों के अधिकार

पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनकी तृप्ति के लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान का विशेष विधान है। शास्त्रों में श्राद्ध करने के अधिकारों को लेकर स्पष्ट नियम बताए गए हैं- पुत्र के प्रथम अधिकार से लेकर, बेटियां, बहुएं, नाती-भतीजे और सपिंड कब श्राद्ध कर सकते हैं? गरुड़ पुराण और मनुस्मृति के आधार पर जानिए श्राद्ध कर्म के शास्त्रीय नियम, पात्रता का सही क्रम और महिलाओं के अधिकार से जुड़ी सभी जरूरी बातें।

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