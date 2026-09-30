पितृपक्ष में कौन कर सकता है श्राद्ध? जानें पुत्र, बहू और बेटियों के अधिकार
Updated Wed, 30 Sep 2026 06:31 PM IST
गरुड़ पुराण और मनुस्मृति के आधार पर जानिए श्राद्ध कर्म के शास्त्रीय नियम, पात्रता का सही क्रम और महिलाओं के अधिकार से जुड़ी सभी जरूरी बातें।
विस्तार
पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनकी तृप्ति के लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान का विशेष विधान है। शास्त्रों में श्राद्ध करने के अधिकारों को लेकर स्पष्ट नियम बताए गए हैं- पुत्र के प्रथम अधिकार से लेकर, बेटियां, बहुएं, नाती-भतीजे और सपिंड कब श्राद्ध कर सकते हैं? गरुड़ पुराण और मनुस्मृति के आधार पर जानिए श्राद्ध कर्म के शास्त्रीय नियम, पात्रता का सही क्रम और महिलाओं के अधिकार से जुड़ी सभी जरूरी बातें।
भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक 16 दिनों का पितृपक्ष होता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए उचित स्थान पर विधिपूर्वक श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध कर्म के अंतर्गत मुख्य रूप से चार कार्य शामिल हैं: तर्पण, पिंडदान, पंचबलि कर्म और दान-दक्षिणा।
1. श्राद्ध करने के प्राथमिक अधिकारी (पुरुष पक्ष)
- पुत्र (प्रथम अधिकार): पिता का श्राद्ध करने का मुख्य अधिकार पुत्र को है। एक से अधिक पुत्र होने पर ज्येष्ठ (सबसे बड़ा) पुत्र श्राद्ध-कर्म संपन्न करता है।
- दत्तक पुत्र: शास्त्रानुसार गोद लिया हुआ पुत्र भी श्राद्ध करने का पूर्ण अधिकारी माना गया है।
- पौत्र एवं प्रपौत्र: पुत्र के न होने की स्थिति में पोता (पौत्र) या परपोता (प्रपौत्र) श्राद्ध कर सकता है।
- विशेष नियम (जीवित पिता): यदि पिता जीवित हैं, तो पुत्र को किसी भी अन्य व्यक्ति का श्राद्ध करने का अधिकार नहीं होता।
2. पुत्र या पुरुष संतति न होने पर विकल्प
- पुत्री का परिवार: पुत्र के अभाव में बेटी का बेटा (नाती/दौहित्र) या बेटी का पति (दामाद) श्राद्ध कर सकता है।
- अन्य पुरुष संबंधी: यदि पुत्र, पौत्र या नाती न हों, तो सगा भाई, भतीजा, भांजा या कुल के अन्य सपिंड (रक्त संबंधी) श्राद्ध करने के पात्र होते हैं।
- अन्य विकल्प: निकटतम संबंधी न होने पर शिष्य या गुरु भी तिलांजलि और पिंडदान कर सकते हैं।
- पत्नी का श्राद्ध: कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी का श्राद्ध केवल तभी कर सकता है, जब उनका कोई पुत्र न हो।
3. महिलाओं को श्राद्ध का अधिकार और नियम
शास्त्रों का प्रमाण: धर्मसिंधु, मनुस्मृति, गरुड़ पुराण तथा शंकराचार्यों की व्यवस्था के अनुसार महिलाओं को श्राद्ध, पिंडदान और अंतिम संस्कार में मुखाग्नि देने का पूर्ण अधिकार है।
परिस्थितियां:
- पति, पिता या कुल में कोई पुरुष सदस्य न होने पर।
- पुरुष सदस्य के होने पर भी यदि वह श्राद्ध करने में असमर्थ या अयोग्य हो।
- पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के न होने पर पत्नी (या विधवा स्त्री) अपने पति या परिवार का श्राद्ध कर सकती है।
- आयु का क्रम: यदि घर में एक से अधिक महिलाएं हों, तो युवा महिला से पहले वृद्ध महिला को श्राद्ध करने का प्राथमिकता अधिकार होता है।
- पौराणिक प्रमाण: वाल्मीकि रामायण के अनुसार, गया धाम में फल्गु नदी के तट पर माता सीता ने बालू (रेत) से पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष दिलाया था।
- शैली प्रकाश
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