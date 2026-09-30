पापांकुशा एकादशी पर जरूर करें तुलसी पूजा, जानिए क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है तुलसी

हिंदू पंचांग के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की विधि-विधान से आराधना करने से व्यक्ति को पाप कर्मों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के साथ तुलसी का भी विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक परंपरा में तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है। यही वजह है कि विष्णु पूजा में तुलसी दल अर्पित करने के साथ इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना भी शुभ माना जाता है।
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एकादशी तिथि की शुरुआत 21 अक्तूबर 2026 को दोपहर 2:11 बजे होगी और इसका समापन 22 अक्तूबर को दोपहर 2:47 बजे होगा।
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कब है पापांकुशा एकादशी?
द्रिक पंचांग के अनुसार, वर्ष 2026 में पापांकुशा एकादशी का व्रत 22 अक्तूबर, गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 21 अक्तूबर 2026 को दोपहर 2:11 बजे होगी और इसका समापन 22 अक्तूबर को दोपहर 2:47 बजे होगा। उदया तिथि के आधार पर व्रत 22 अक्तूबर को रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी 23 अक्तूबर 2026 को सुबह 6:27 बजे से 8:42 बजे तक किया जा सकता है।
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विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल अर्पित करने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है।
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पापांकुशा एकादशी पर तुलसी क्यों है खास?
धार्मिक मान्यताओं में तुलसी का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है। विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल अर्पित करने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। इसी कारण पापांकुशा एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी को भगवान विष्णु को अर्पित करने से पूजा का विशेष महत्व बढ़ जाता है। इस दिन श्रद्धालु तुलसी के पौधे की पूजा करके भगवान विष्णु से घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना भी करते हैं।
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तुलसी के पास जलाएं घी का दीपक
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तुलसी के पास जलाएं घी का दीपक
पापांकुशा एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक जलाने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, दीपक जलाकर तुलसी को प्रणाम करने और भगवान विष्णु का स्मरण करने से घर में सकारात्मक वातावरण की कामना की जाती है। इसके बाद परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थना की जा सकती है।
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भगवान विष्णु को अर्पित करें तुलसी दल
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भगवान विष्णु को अर्पित करें तुलसी दल
एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें तुलसी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। फूल, धूप, दीप और नैवेद्य के साथ तुलसी दल अर्पित करना विष्णु पूजा की प्रमुख धार्मिक परंपराओं में शामिल है।