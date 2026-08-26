28 अगस्त को सावन पूर्णिमा, जानिए स्नान-दान का शुभ मुहूर्त और उपाय

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पंचांग के अनुसार, सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को सुबह 9 बजकर 9 मिनट से शुरू होगी, जो अगले दिन 28 अगस्त को सुबह 9 बजकर 47 मिनट तक रहेगी। ऐसे में उदयातिथि के आधार पर सावन पूर्णिमा का पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा।सावन पूर्णिमा पर स्नान और दान करने के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त ब्रह्रा मुहू्र्त में सुबह 4 बजकर 28 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 12 मिनट तक रहेगा। वहीं दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 56 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 48 मिनट तक रहेगा।सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। सावन पूर्णिमा पर शिवलिंग पर गंगाजल और जल से अभिषेक करने से भवगान शिव की विशेष कृपा मिलती है।सावन पूर्णिमा पर शिवलिंग पर तीन पत्तियों वाला बेलपत्र करें अर्पित, बेलपत्र अर्पित करते हुए भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें।सावन पूर्णिमा पर अनाज, वस्त्र, फल को अपने सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करना शुभ माना जाता है।पूर्णिमा की रात चंद्रमा को जल में दूध मिलाकर अर्घ्य दें, इससे सुख-शांति आएगी।सावन पूर्णिमा पर ऊं नम: शिवाय मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। 108 बार शिवमंत्रों का जाप करें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।