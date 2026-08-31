कब है सितंबर माह की पहली एकादशी ? जानें डेट, महत्व और पूजा विधि

Aja Ekadashi 2026 Date: हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। मान्यता है कि, इस दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा और ध्यान करने का विधान है। इस व्रत को रखने और भगवान विष्णु का स्मरण करने से मन को शांति मिलती हैं। साथ ही जीवन में सकारात्मकता का संचार भी होने लगता है। इसके अलावा अजा एकादशी पर कुछ सरल उपाय करने से व्यक्ति के जाने-अनजाने में किए गए पापों का क्षय भी कम होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सितंबर 2026 में अजा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इस दिन पूजा का क्या महत्व है।