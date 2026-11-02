कब है रमा एकादशी, 4 या 5 नवंबर? जानिए पूजा शुभ मुहूर्त और और धार्मिक महत्व

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हर माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि-विधान के साथ पूजा और व्रत रखने से जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन व्रत और पूजा करने से जीवन में आने वाले सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं जीवन में सुख-शांति और खुशहाली आती है। आइए जानते हैं इस वर्ष कब है रमा एकादशी ?