दिवाली 2026: दिवाली पर खरीदने जा रहे हैं गाड़ी? जानें राशि के अनुसार कौन-सा रंग होगा आपके लिए शुभ

Car Colour According To Astrology Zodiac Sign: दिवाली के पर्व पर खरीदारी का विशेष महत्व माना जाता है। इस अवसर पर लोग सोना-चांदी, आभूषण और घर के सामान के साथ ही नई गाड़ी या अन्य वाहन भी खरीदते हैं। मान्यता है कि दिवाली या इसके आसपास के दिनों में शुभ मुहूर्त में नई वस्तु घर लाना सुख-समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होता है। वहीं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वाहन खरीदते समय उसके रंग का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। मान्यता है कि यदि व्यक्ति अपनी राशि के अनुकूल रंग का वाहन खरीदता है, तो यह उसके लिए शुभ फलदायी हो सकता है। ऐसे में अगर आप भी इस दिवाली नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अपनी राशि के अनुसार उसका रंग चुन सकते हैं। आइए जानते हैं कि सभी राशियों के लिए कौन-से रंग का वाहन शुभ माना गया है।

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