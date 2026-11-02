धनतेरस 2026: आर्थिक तंगी दूर करने के लिए 6 नवंबर की रात करें ये खास उपाय, घर में आएगी खुशहाली

1 of 5 धनतेरस 2026 धन प्राप्ति के उपाय - फोटो : AI







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Dhanteras Par Dhan Prapti Ke Upay 2026: दीपावली के पांच दिनों तक चलने वाले उत्सव का पहला पर्व धनतेरस होता है। हिंदू मान्यताओं में इस दिन को धन, वैभव और आरोग्य की प्राप्ति से जोड़कर देखा जाता है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि के साथ मां लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर देव की आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा करने और कुछ पारंपरिक उपाय अपनाने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं कि 2026 में धनतेरस किस दिन मनाई जाएगी और इस अवसर पर कौन से उपाय करना शुभ माना गया है।



दिवाली 2026: दीपावली पर दीपक जलाते समय नीचे रखें ये चीजें, घर में आएगी सुख-समृद्धि

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2 of 5 धनतेरस 2026 कब मनाई जाएगी? - फोटो : freepik

धनतेरस 2026 कब मनाई जाएगी?

पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर को सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर प्रारंभ होगी। इसका समापन 7 नवंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर होगा। इस वर्ष धनतेरस का त्योहार 6 नवंबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा। शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होने के कारण इस दिन का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है।

3 of 5 धनतेरस की शाम 13 दीपक जलाने की है परंपरा - फोटो : adobe stock

धनतेरस की शाम 13 दीपक जलाने की है परंपरा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस की शाम घर में 13 दीपक जलाना शुभ फलदायी माना जाता है। इसके साथ ही प्रत्येक दीपक के पास कौड़ियां रखने की परंपरा भी प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि आधी रात के समय इन कौड़ियों को घर के किसी कोने में रखने से आर्थिक परेशानियों से राहत मिलती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

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4 of 5 धनतेरस की शाम 13 दीपक जलाने की है परंपरा - फोटो : adobe stock

इसके अलावा धनतेरस से दीपावली तक प्रतिदिन मां लक्ष्मी की पूजा करने का विधान बताया गया है। इस दौरान देवी को लौंग का एक जोड़ा अर्पित करके धन में वृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना करना शुभ माना जाता है।

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