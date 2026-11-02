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धनतेरस 2026: आर्थिक तंगी दूर करने के लिए 6 नवंबर की रात करें ये खास उपाय, घर में आएगी खुशहाली

Mon, 02 Nov 2026 04:19 PM IST
ज्योति मेहरा धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Mon, 02 Nov 2026 04:19 PM IST
सार

Dhanteras Diya Ritual: धनतेरस के दिन श्रद्धापूर्वक पूजा करने और कुछ पारंपरिक उपाय अपनाने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं कि 2026 में धनतेरस किस दिन मनाई जाएगी और इस अवसर पर कौन से उपाय करना शुभ माना गया है।

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Dhanteras 2026 Upay 13 Diya On Dhanteras Par Dhan Prapti Ke Upay
धनतेरस 2026 धन प्राप्ति के उपाय - फोटो : AI

Dhanteras Par Dhan Prapti Ke Upay 2026: दीपावली के पांच दिनों तक चलने वाले उत्सव का पहला पर्व धनतेरस होता है। हिंदू मान्यताओं में इस दिन को धन, वैभव और आरोग्य की प्राप्ति से जोड़कर देखा जाता है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि के साथ मां लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर देव की आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा करने और कुछ पारंपरिक उपाय अपनाने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं कि 2026 में धनतेरस किस दिन मनाई जाएगी और इस अवसर पर कौन से उपाय करना शुभ माना गया है।



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धनतेरस 2026 कब मनाई जाएगी? - फोटो : freepik

धनतेरस 2026 कब मनाई जाएगी?
पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर को सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर प्रारंभ होगी। इसका समापन 7 नवंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर होगा। इस वर्ष धनतेरस का त्योहार 6 नवंबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा। शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होने के कारण इस दिन का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है।

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धनतेरस की शाम 13 दीपक जलाने की है परंपरा - फोटो : adobe stock

धनतेरस की शाम 13 दीपक जलाने की है परंपरा
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस की शाम घर में 13 दीपक जलाना शुभ फलदायी माना जाता है। इसके साथ ही प्रत्येक दीपक के पास कौड़ियां रखने की परंपरा भी प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि आधी रात के समय इन कौड़ियों को घर के किसी कोने में रखने से आर्थिक परेशानियों से राहत मिलती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

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धनतेरस की शाम 13 दीपक जलाने की है परंपरा - फोटो : adobe stock

इसके अलावा धनतेरस से दीपावली तक प्रतिदिन मां लक्ष्मी की पूजा करने का विधान बताया गया है। इस दौरान देवी को लौंग का एक जोड़ा अर्पित करके धन में वृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना करना शुभ माना जाता है।

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दक्षिणावर्ती शंख के जल से करें छिड़काव - फोटो : adobe stock

दक्षिणावर्ती शंख के जल से करें छिड़काव
धनतेरस पर आर्थिक बाधाओं से मुक्ति और घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए कुछ अन्य उपाय भी किए जाते हैं। धार्मिक विश्वास के अनुसार, इस दिन चीनी, बताशे, चावल और खीर जैसी सफेद खाद्य वस्तुओं का दान करना मंगलकारी होता है।

इसके अतिरिक्त दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर पूजा से पहले और बाद में पूरे घर में छिड़काव करने की परंपरा है। मान्यता है कि इससे घर का वातावरण पवित्र होता है और सुख-समृद्धि का आगमन होता है।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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