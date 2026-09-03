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Dahi Handi 2026: दही हांडी में 9 की संख्या का क्या है रहस्य? कृष्ण जन्माष्टमी की अनोखी परंपरा

Thu, 03 Sep 2026 01:44 PM IST
श्वेता सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 03 Sep 2026 01:44 PM IST
सार

Dahi Handi 2026: जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाने वाला दही हांडी उत्सव भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दही हांडी में 9 की संख्या इतनी खास क्यों मानी जाती है? जानें 9-स्तरीय मानव पिरामिड और इस अनोखी परंपरा का रहस्य।

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Dahi Handi 2026 Know the Secret Behind 9 in This Unique Krishna Janmashtami Tradition
krishna janmashtami 2026 - फोटो : amar ujala

Dahi Handi 2026: भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा दही हांडी उत्सव जन्माष्टमी के अगले दिन देशभर में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान गोविंदा की टोलियां ऊंचाई पर बांधी गई मटकी को फोड़ने के लिए मानव पिरामिड बनाती हैं। दही हांडी में कई स्तरों वाला मानव पिरामिड बनाना इस उत्सव की सबसे रोमांचक परंपराओं में से एक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दही हांडी में 9 की संख्या इतनी खास क्यों मानी जाती है? आधुनिक दही हांडी प्रतियोगिताओं में 9-स्तरीय मानव पिरामिड को बेहद चुनौतीपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। वहीं धार्मिक परंपरा में भी 9 अंक को विशेष महत्व दिया गया है। आइए जानते हैं दही हांडी और 9 की संख्या के बीच क्या संबंध है।

Dahi Handi 2026 Know the Secret Behind 9 in This Unique Krishna Janmashtami Tradition
दही हांडी - फोटो : free pik

दही हांडी 2026 कब मनाई जाएगी?
दही हांडी जन्माष्टमी के अगले दिन मनाई जाती है। वर्ष 2026 में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर को है, इसलिए दही हांडी उत्सव 5 सितंबर 2026 को मनाया जाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और देश के कई अन्य हिस्सों में इस दिन बड़े स्तर पर दही हांडी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गोविंदा की टीमें ऊंचाई पर लटकी मटकी तक पहुंचने के लिए मानव पिरामिड बनाती हैं और मटकी फोड़कर उत्सव मनाती हैं।

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दही हांडी में 9 की संख्या क्यों खास है? - फोटो : एएनआई

दही हांडी में 9 की संख्या क्यों खास है?
दही हांडी में 9 का महत्व दो अलग संदर्भों में समझा जाता है। मानव पिरामिड की चुनौती और धार्मिक प्रतीकात्मकता। प्रतियोगिताओं में 9 स्तरों का पिरामिड बनाना बेहद कठिन माना जाता है। पिरामिड के सबसे ऊपर एक छोटा और हल्का गोविंदा चढ़ता है, जिसे अक्सर बाल कृष्ण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वह ऊपर पहुंचकर मटकी फोड़ता है। यही वजह है कि 9-स्तरीय पिरामिड को दही हांडी प्रतियोगिताओं में एक बड़ी उपलब्धि और अंतिम चुनौती के रूप में देखा जाता है।

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9वें स्तर पर ही बच्चा क्यों चढ़ता है? - फोटो : PTI

9वें स्तर पर ही बच्चा क्यों चढ़ता है?
मानव पिरामिड की सबसे ऊपरी मंजिल पर आमतौर पर टीम का सबसे हल्का और छोटा सदस्य चढ़ता है। इसके पीछे व्यावहारिक कारण है। ऊपर का वजन जितना कम होगा, पिरामिड को संतुलित रखना उतना आसान होता है। धार्मिक प्रतीक के रूप में इस बच्चे को बाल गोपाल या बाल कृष्ण से जोड़ा जाता है। सबसे ऊपर पहुंचने के बाद वह मटकी को फोड़ता है और नीचे खड़े गोविंदाओं की पूरी टीम उत्सव मनाती है।

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क्या 9 का धार्मिक महत्व भी है? - फोटो : adobe stock

क्या 9 का धार्मिक महत्व भी है?
हिंदू धार्मिक परंपरा में 9 अंक को पूर्णता और विशेष आध्यात्मिक महत्व से जोड़ा जाता है। सनातन परंपरा में 9 से जुड़े कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे:

  • नवग्रह
  • नवरात्रि
  • नवधा भक्ति
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