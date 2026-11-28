विज्ञापन

लालपानी बाईपास पर पकड़ा था 7.84 ग्राम चिट्टासंवाद न्यूज एजेंसीअदालत ने पुलिस की तलाशी और जब्ती प्रक्रिया के साथ गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास पाए। इसके चलते अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध मानते हुए दोनों आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया।पुलिस का दावा था कि बाइक के वाइजर ग्लास और स्पीडोमीटर के बीच रखे एक पाउच से 7.84 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था।