Shimla News: गवाह बोला, मेरे सामने बरामद नहीं किया चिट्टा, दंपती बरी
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
दूसरे गवाह ने कहा-दुकानदार में बुलाकर कराया साइन
लालपानी बाईपास पर पकड़ा था 7.84 ग्राम चिट्टा
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। विशेष न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने 7.84 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में चंडीगढ़ के सेक्टर-25 डी निवासी आकाश और उसकी पत्नी शिवानी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान दोनों गवाहों ने अदालत में बयान दिया कि उनके सामने कोई बरामदगी नहीं हुई थी। एक गवाह ने यह भी बताया कि पुलिस ने उसे बाद में दुकान पर बुलाकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए थे।
अदालत ने पुलिस की तलाशी और जब्ती प्रक्रिया के साथ गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास पाए। इसके चलते अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध मानते हुए दोनों आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 फरवरी 2023 की शाम करीब छह बजे सदर थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर लालपानी बाईपास पर नाका लगाया था। इस दौरान आईएसबीटी की ओर से आ रही पंजाब नंबर की बाइक को रोका। इस पर आकाश और शिवानी सवार थे।
पुलिस का दावा था कि बाइक के वाइजर ग्लास और स्पीडोमीटर के बीच रखे एक पाउच से 7.84 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। पुलिस ने बरामदगी वाले पाउच को मसाले का पाउच बताया था जबकि एफएसएल रिपोर्ट में उसे बहुरंगी और फटा हुआ पॉली पाउच बताया गया। इसके अलावा घटनास्थल के नक्शे में उस बाइक को भी नहीं दर्शाया था जिससे नशीला पदार्थ बरामद होने का दावा किया था। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
लालपानी बाईपास पर पकड़ा था 7.84 ग्राम चिट्टा
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। विशेष न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने 7.84 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में चंडीगढ़ के सेक्टर-25 डी निवासी आकाश और उसकी पत्नी शिवानी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान दोनों गवाहों ने अदालत में बयान दिया कि उनके सामने कोई बरामदगी नहीं हुई थी। एक गवाह ने यह भी बताया कि पुलिस ने उसे बाद में दुकान पर बुलाकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए थे।
अदालत ने पुलिस की तलाशी और जब्ती प्रक्रिया के साथ गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास पाए। इसके चलते अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध मानते हुए दोनों आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 फरवरी 2023 की शाम करीब छह बजे सदर थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर लालपानी बाईपास पर नाका लगाया था। इस दौरान आईएसबीटी की ओर से आ रही पंजाब नंबर की बाइक को रोका। इस पर आकाश और शिवानी सवार थे।
विज्ञापन
पुलिस का दावा था कि बाइक के वाइजर ग्लास और स्पीडोमीटर के बीच रखे एक पाउच से 7.84 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। पुलिस ने बरामदगी वाले पाउच को मसाले का पाउच बताया था जबकि एफएसएल रिपोर्ट में उसे बहुरंगी और फटा हुआ पॉली पाउच बताया गया। इसके अलावा घटनास्थल के नक्शे में उस बाइक को भी नहीं दर्शाया था जिससे नशीला पदार्थ बरामद होने का दावा किया था। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
विज्ञापन