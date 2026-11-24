Shimla News: सर्दियों में राशन डिपुओं से उड़द की दाल गायब, उपभोक्ता परेशान
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:59 PM IST
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शहर के 50 से अधिक डिपुओं के राशनकार्ड धारक बाजार से 160 रुपये किलो दाल खरीदने को मजबूर
अक्तूबर के बाद नहीं पहुंची है डिपुओं में सप्लाई
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। सर्दियों के मौसम में शहर के राशन डिपुओं से उड़द की दाल गायब होने से हजारों राशनकार्ड धारकों की परेशानी बढ़ गई है। अक्तूबर के बाद डिपुओं में इसकी नई खेप नहीं पहुंची है।
नवंबर महीना खत्म होने को है, लेकिन 50 से अधिक राशन डिपुओं में अब तक उड़द की दाल उपलब्ध नहीं हो पाई है। ऐसे में उपभोक्ताओं को बाजार से 160 रुपये प्रतिकिलो की दर से दाल खरीदनी पड़ रही है। राजधानी के राशन डिपुओं में अक्तूबर में ही उड़द की दाल की सप्लाई पहुंची थी। इसके बाद नवंबर में इसकी आपूर्ति नहीं हो सकी। डिपुओं में अन्य राशन सामग्री तो उपलब्ध है, लेकिन उड़द की दाल मांगने पर उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। डिपो संचालकों का भी यही जवाब है कि विभाग की ओर से दाल की नई सप्लाई नहीं पहुंची है। सरकारी राशन व्यवस्था के तहत एपीएल और बीपीएल परिवारों को बाजार के मुकाबले काफी कम कीमत पर उड़द की दाल मिल रही थी। अब सप्लाई बंद होने से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। सर्दियों में उड़द की दाल की मांग भी बढ़ जाती है। ऐसे में इसकी अनुपलब्धता उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। डिपुओं में राशन लेने पहुंचीं मोनिका, प्रेमा देवी, सुरेश और वीरेंद्र ने कहा कि सरकार को जल्द उड़द की दाल की सप्लाई बहाल करनी चाहिए। लोगों को सरकारी डिपुओं से सस्ती दरों पर राशन मिलने की उम्मीद रहती है, लेकिन दाल उपलब्ध न होने से उन्हें बाजार से महंगे दामों पर खरीदारी करनी पड़ रही है। गौरतलब है कि शहर में करीब 26 हजार राशनकार्ड धारक हैं, जो हर महीने अलग-अलग डिपुओं से राशन लेते हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि अधूरा राशन मिलने के कारण उन्हें बार-बार डिपुओं के चक्कर काटने पड़ते हैं।
एपीएल को 97 और बीपीएल को 92 रुपये किलो मिल रही थी दाल
राशन डिपुओं में अक्तूबर तक उड़द की दाल एपीएल परिवारों को 97 रुपये, बीपीएल परिवारों को 92 रुपये और एपीएल टैक्स श्रेणी के उपभोक्ताओं को 118 रुपये प्रति किलो की दर से मिल रही थी। वहीं, बाजार में इसकी कीमत करीब 160 रुपये प्रति किलो है। डिपुओं में मलका और चना दाल की सप्लाई पहले की तरह जारी है। मलका दाल एपीएल परिवारों को 72 रुपये, बीपीएल को 67 रुपये और एपीएल टैक्स श्रेणी को 92 रुपये प्रति किलो मिल रही है। इस तरह चना दाल एपीएल को 66 रुपये, बीपीएल को 61 रुपये और एपीएल टैक्स श्रेणी को 85 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध करवाई जा रही है।
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कोट
डिपुओं में पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध है। उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार राशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
-नरेंद्र धीमान, जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले
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अक्तूबर के बाद नहीं पहुंची है डिपुओं में सप्लाई
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। सर्दियों के मौसम में शहर के राशन डिपुओं से उड़द की दाल गायब होने से हजारों राशनकार्ड धारकों की परेशानी बढ़ गई है। अक्तूबर के बाद डिपुओं में इसकी नई खेप नहीं पहुंची है।
नवंबर महीना खत्म होने को है, लेकिन 50 से अधिक राशन डिपुओं में अब तक उड़द की दाल उपलब्ध नहीं हो पाई है। ऐसे में उपभोक्ताओं को बाजार से 160 रुपये प्रतिकिलो की दर से दाल खरीदनी पड़ रही है। राजधानी के राशन डिपुओं में अक्तूबर में ही उड़द की दाल की सप्लाई पहुंची थी। इसके बाद नवंबर में इसकी आपूर्ति नहीं हो सकी। डिपुओं में अन्य राशन सामग्री तो उपलब्ध है, लेकिन उड़द की दाल मांगने पर उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। डिपो संचालकों का भी यही जवाब है कि विभाग की ओर से दाल की नई सप्लाई नहीं पहुंची है। सरकारी राशन व्यवस्था के तहत एपीएल और बीपीएल परिवारों को बाजार के मुकाबले काफी कम कीमत पर उड़द की दाल मिल रही थी। अब सप्लाई बंद होने से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। सर्दियों में उड़द की दाल की मांग भी बढ़ जाती है। ऐसे में इसकी अनुपलब्धता उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। डिपुओं में राशन लेने पहुंचीं मोनिका, प्रेमा देवी, सुरेश और वीरेंद्र ने कहा कि सरकार को जल्द उड़द की दाल की सप्लाई बहाल करनी चाहिए। लोगों को सरकारी डिपुओं से सस्ती दरों पर राशन मिलने की उम्मीद रहती है, लेकिन दाल उपलब्ध न होने से उन्हें बाजार से महंगे दामों पर खरीदारी करनी पड़ रही है। गौरतलब है कि शहर में करीब 26 हजार राशनकार्ड धारक हैं, जो हर महीने अलग-अलग डिपुओं से राशन लेते हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि अधूरा राशन मिलने के कारण उन्हें बार-बार डिपुओं के चक्कर काटने पड़ते हैं।
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एपीएल को 97 और बीपीएल को 92 रुपये किलो मिल रही थी दाल
राशन डिपुओं में अक्तूबर तक उड़द की दाल एपीएल परिवारों को 97 रुपये, बीपीएल परिवारों को 92 रुपये और एपीएल टैक्स श्रेणी के उपभोक्ताओं को 118 रुपये प्रति किलो की दर से मिल रही थी। वहीं, बाजार में इसकी कीमत करीब 160 रुपये प्रति किलो है। डिपुओं में मलका और चना दाल की सप्लाई पहले की तरह जारी है। मलका दाल एपीएल परिवारों को 72 रुपये, बीपीएल को 67 रुपये और एपीएल टैक्स श्रेणी को 92 रुपये प्रति किलो मिल रही है। इस तरह चना दाल एपीएल को 66 रुपये, बीपीएल को 61 रुपये और एपीएल टैक्स श्रेणी को 85 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध करवाई जा रही है।
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कोट
डिपुओं में पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध है। उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार राशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
-नरेंद्र धीमान, जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले