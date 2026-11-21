Shimla News: एंटी चिट्टा अभियान के तहत जिले में 10 खेलों में होगी जंग
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST
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16 दिसंबर से शुरू होंगी खेल स्पर्धाएं
जिले के सभी डिवीजनों में होगा प्रतियोगिताओं का आयोजन
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिले में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए खेल विभाग प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा। इसके तहत उपमंडल स्तर पर 10 खेलों की स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी।
विभाग ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। सोमवार को उपायुक्त शिमला की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। जिला खेल विभाग के अनुसार प्रदेश सरकार के खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान के तहत जिला स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं में क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, एथलेटिक्स, कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और रस्साकशी सहित 10 खेलों को शामिल किया गया है। प्रतियोगिता में 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवा भाग ले सकेंगे। स्पर्धाएं पुरुष और महिला, दोनों वर्गों में आयोजित की जाएंगी।
प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। विभाग ने इसके लिए पोर्टल तैयार किया है, जिसके माध्यम से खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिले के सभी डिवीजनों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके बाद जिला स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
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कोट
प्रदेश सरकार के खेलो हिमाचल-एंटी चिट्टा अभियान के तहत जिले में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 10 खेलों की स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। जिले में 16 दिसंबर से प्रतियोगिताएं शुरू होंगी।
-राकेश धोहटा, जिला खेल अधिकारी, शिमला
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जिले के सभी डिवीजनों में होगा प्रतियोगिताओं का आयोजन
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिले में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए खेल विभाग प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा। इसके तहत उपमंडल स्तर पर 10 खेलों की स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी।
विभाग ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। सोमवार को उपायुक्त शिमला की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। जिला खेल विभाग के अनुसार प्रदेश सरकार के खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान के तहत जिला स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं में क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, एथलेटिक्स, कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और रस्साकशी सहित 10 खेलों को शामिल किया गया है। प्रतियोगिता में 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवा भाग ले सकेंगे। स्पर्धाएं पुरुष और महिला, दोनों वर्गों में आयोजित की जाएंगी।
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प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। विभाग ने इसके लिए पोर्टल तैयार किया है, जिसके माध्यम से खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिले के सभी डिवीजनों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके बाद जिला स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
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कोट
प्रदेश सरकार के खेलो हिमाचल-एंटी चिट्टा अभियान के तहत जिले में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 10 खेलों की स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। जिले में 16 दिसंबर से प्रतियोगिताएं शुरू होंगी।
-राकेश धोहटा, जिला खेल अधिकारी, शिमला