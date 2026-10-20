शिक्षा का सच: हिमाचल में एक-एक कमरे में चल रहे 470 सरकारी स्कूल, 2122 के पास महज दो-दो क्लासरूम

हाई और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में भी सामने आई कमी

आंकड़ों में हाई स्कूल स्तर पर कुल 967 स्कूल दर्ज हैं। इनमें पांच स्कूलों के पास केवल एक कमरा और 27 के पास दो कमरे हैं। 138 स्कूलों में तीन कमरे हैं, जबकि 714 स्कूल चार से छह कमरों के सहारे संचालित हो रहे हैं। 68 स्कूलों में सात से दस कमरे, 13 में 11 से 15 कमरे और दो स्कूलों में 15 से अधिक कमरे दर्ज हैं। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर कुल 1,975 स्कूलों में दो स्कूलों के पास एक कमरा और तीन के पास दो कमरे दर्ज हैं। 20 स्कूलों में तीन कमरे हैं। इस स्तर पर 224 स्कूलों में चार से छह कमरे, 1,034 में सात से दस कमरे, 464 में 11 से 15 कमरे और 228 स्कूलों में 15 से अधिक कमरे उपलब्ध दर्ज हैं।