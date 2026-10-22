ठियोग: अनुराग ठाकुर बोले- कांग्रेस की विदाई में ही राज्य की भलाई

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और पंचायतों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है। जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार विकास योजनाएं तैयार करनी चाहिए और पंचायत भवनों को ग्रामीण विकास की योजनाओं के केंद्र के रूप में विकसित करना चाहिए। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकाल में विकास कार्य प्रभावित हुए हैं और प्रदेश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। उन्होंने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से जनसेवा को प्राथमिकता देते हुए अपने क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करने का आग्रह किया।