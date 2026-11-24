Shimla News: सुन्नी से होगा खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान प्रतियोगिता का आगाज
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:59 PM IST
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जिले के 12 उपमंडलों में होंगे मुकाबले, खेल विभाग और जिला प्रशासन ने प्रतियोगिताओं के लिए तय किए स्थल
चौपाल उपमंडल में कॉलेज ग्राउंड नेरवा में होंगे मैच
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिले में खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आगाज 16 दिसंबर को सुन्नी से होगा। सुन्नी मैदान में प्रतियोगिताओं का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके बाद जिले के सभी उपमंडलों में मुकाबले होंगे।
जिला प्रशासन और खेल विभाग ने प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए स्थल तय कर दिए हैं। इन प्रतियोगिताओं में आठ खेल विधाओं में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। जिला प्रशासन के अनुसार चौपाल उपमंडल में कॉलेज ग्राउंड नेरवा में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कबड्डी, रस्साकशी, वॉलीबॉल और कुश्ती के मुकाबले होंगे। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौपाल के मैदान में क्रिकेट और हॉकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। डोडरा क्वार में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्वार और हेलिपैड क्वार में सभी आठ खेलों के मुकाबले होंगे। जुब्बल में सरस्वती नगर सावड़ा कॉलेज ग्राउंड में एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी और रस्साकशी के मुकाबले होंगे, जबकि जुब्बल हॉस्टल/बॉयज स्कूल जुब्बल स्टेडियम में बैडमिंटन, कबड्डी, वॉलीबॉल और कुश्ती प्रतियोगिताएं होंगी। कोटखाई में एचपीसीए अकादमी ग्राउंड गुम्मा में एथलेटिक्स और क्रिकेट के मुकाबले होंगे। वहीं डीएवी कॉलेज कोटखाई में बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी, रस्साकशी, वॉलीबॉल और कुश्ती प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कुमारसैन में कोटेश्वर महादेव ग्राउंड पर सभी आठ खेल विधाओं के मुकाबले होंगे। कुपवी में मुख्य कुपवी ग्राउंड पर एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कबड्डी, रस्साकशी, वॉलीबॉल और कुश्ती के मुकाबले होंगे। वहीं खून कुपवी में क्रिकेट और हॉकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। रामपुर में पीजीयूएसएसएस रामपुर बुशहर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दत्तनगर और गोविंद बल्लभ मेमोरियल कॉलेज रामपुर में मुकाबले होंगे।
रोहड़ू में आउटडोर स्टेडियम समाला में एथलेटिक्स, क्रिकेट और हॉकी के मुकाबले होंगे। वहीं इंडोर स्टेडियम समाला में बैडमिंटन, कबड्डी, रस्साकशी, वॉलीबॉल और कुश्ती प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। शिमला ग्रामीण में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जुन्गा में सभी आठ खेल विधाओं के मुकाबले होंगे। शिमला शहरी में पुलिस ग्राउंड भराड़ी में एथलेटिक्स, क्रिकेट और रस्साकशी के मुकाबले होंगे।
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समरहिल में होंगे हॉकी, कबड्डी के मुकाबले
विश्वविद्यालय ग्राउंड समरहिल में हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल और कुश्ती तथा चौड़ा मैदान बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सुन्नी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुन्नी में सभी आठ खेल विधाओं के मुकाबले होंगे। ठियोग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संधू में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कबड्डी, रस्साकशी, वॉलीबॉल और कुश्ती के मुकाबले होंगे।सरोग ठियोग में क्रिकेट और हॉकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को खेलों से जोड़ने और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। डीसी अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रतियोगिताओं के आयोजन स्थलों को अंतिम रूप दिया गया है। जिले में अब तक करीब 998 टीमों ने प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण करवा लिया है। खिलाड़ी 30 नवंबर तक प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं।
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चौपाल उपमंडल में कॉलेज ग्राउंड नेरवा में होंगे मैच
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिले में खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आगाज 16 दिसंबर को सुन्नी से होगा। सुन्नी मैदान में प्रतियोगिताओं का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके बाद जिले के सभी उपमंडलों में मुकाबले होंगे।
जिला प्रशासन और खेल विभाग ने प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए स्थल तय कर दिए हैं। इन प्रतियोगिताओं में आठ खेल विधाओं में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। जिला प्रशासन के अनुसार चौपाल उपमंडल में कॉलेज ग्राउंड नेरवा में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कबड्डी, रस्साकशी, वॉलीबॉल और कुश्ती के मुकाबले होंगे। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौपाल के मैदान में क्रिकेट और हॉकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। डोडरा क्वार में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्वार और हेलिपैड क्वार में सभी आठ खेलों के मुकाबले होंगे। जुब्बल में सरस्वती नगर सावड़ा कॉलेज ग्राउंड में एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी और रस्साकशी के मुकाबले होंगे, जबकि जुब्बल हॉस्टल/बॉयज स्कूल जुब्बल स्टेडियम में बैडमिंटन, कबड्डी, वॉलीबॉल और कुश्ती प्रतियोगिताएं होंगी। कोटखाई में एचपीसीए अकादमी ग्राउंड गुम्मा में एथलेटिक्स और क्रिकेट के मुकाबले होंगे। वहीं डीएवी कॉलेज कोटखाई में बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी, रस्साकशी, वॉलीबॉल और कुश्ती प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कुमारसैन में कोटेश्वर महादेव ग्राउंड पर सभी आठ खेल विधाओं के मुकाबले होंगे। कुपवी में मुख्य कुपवी ग्राउंड पर एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कबड्डी, रस्साकशी, वॉलीबॉल और कुश्ती के मुकाबले होंगे। वहीं खून कुपवी में क्रिकेट और हॉकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। रामपुर में पीजीयूएसएसएस रामपुर बुशहर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दत्तनगर और गोविंद बल्लभ मेमोरियल कॉलेज रामपुर में मुकाबले होंगे।
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रोहड़ू में आउटडोर स्टेडियम समाला में एथलेटिक्स, क्रिकेट और हॉकी के मुकाबले होंगे। वहीं इंडोर स्टेडियम समाला में बैडमिंटन, कबड्डी, रस्साकशी, वॉलीबॉल और कुश्ती प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। शिमला ग्रामीण में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जुन्गा में सभी आठ खेल विधाओं के मुकाबले होंगे। शिमला शहरी में पुलिस ग्राउंड भराड़ी में एथलेटिक्स, क्रिकेट और रस्साकशी के मुकाबले होंगे।
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समरहिल में होंगे हॉकी, कबड्डी के मुकाबले
विश्वविद्यालय ग्राउंड समरहिल में हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल और कुश्ती तथा चौड़ा मैदान बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सुन्नी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुन्नी में सभी आठ खेल विधाओं के मुकाबले होंगे। ठियोग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संधू में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कबड्डी, रस्साकशी, वॉलीबॉल और कुश्ती के मुकाबले होंगे।सरोग ठियोग में क्रिकेट और हॉकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को खेलों से जोड़ने और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। डीसी अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रतियोगिताओं के आयोजन स्थलों को अंतिम रूप दिया गया है। जिले में अब तक करीब 998 टीमों ने प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण करवा लिया है। खिलाड़ी 30 नवंबर तक प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं।