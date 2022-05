{"_id":"627f9b3be0ec0547da281917","slug":"teachers-will-not-be-recruited-to-teach-sanskrit-from-class-3rd-to-5th","type":"story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: तीसरी से पांचवीं कक्षा तक संस्कृत पढ़ाने के लिए भर्ती नहीं होंगे शिक्षक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला Published by: Krishan Singh Updated Sun, 15 May 2022 02:47 AM IST