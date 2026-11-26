Shimla News: चमियाना अस्पताल में दिल की महाधमनी के खराब वॉल्व का ऑपरेशन
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
अस्पताल में एक साल बाद शुरू हुई एवीआर सर्जरी, 49 वर्षीय मरीज का किया गया ऑपरेशन
मरीज को आठ महीने से कर रहा था सर्जरी शुरू होने का इंतजार
खास खबर
आदित्य सोफत
शिमला। अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी (एआईएमएसएस) चमियाना में हृदय रोग से जुड़ी जटिल बीमारियों के ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गए हैं।
कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) विभाग ने अस्पताल में पहली बार एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट (एवीआर) यानी महाधमनी के वॉल्व को बदलने का सफल ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है और उसे चिकित्सकों की निगरानी में रखा है। जानकारी के अनुसार मंडी जिले के 49 वर्षीय मरीज को हृदय संबंधी परेशानी थी। जांच में उसके महाधमनी के वॉल्व में खराबी पाई गई। चिकित्सकों ने उसे एवीआर ऑपरेशन करवाने की सलाह दी थी। हालांकि उस समय अस्पताल में इस तरह के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में मरीज को करीब आठ महीने तक सर्जरी का इंतजार करना पड़ा। अब चमियाना अस्पताल में उसका सफल ऑपरेशन कर खराब वॉल्व को बदल दिया है। इस ऑपरेशन पर करीब दो लाख रुपये खर्च हुए हैं। सीटीवीएस विभागाध्यक्ष डॉ. सुधीर मेहता ने बताया कि मरीज के महाधमनी के खराब वॉल्व को सफलतापूर्वक बदल दिया है। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति ठीक है और उसे चिकित्सकों की निगरानी में रखा है। उन्होंने कहा कि विभागीय टीम के सहयोग से अब जटिल हृदय रोगों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं।
विभाग शिफ्ट होने के बाद से बंद थे ऑपरेशन
इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) से सीटीवीएस विभाग के चमियाना शिफ्ट होने के बाद जटिल हृदय रोगों के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे थे। इससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस तरह की बीमारियों से पीड़ित मरीजों को उपचार के लिए चंडीगढ़ और दूसरे राज्यों के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का रुख करना पड़ता था। इससे मरीजों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा था। अब चमियाना अस्पताल में जटिल ऑपरेशन शुरू होने से प्रदेश के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें उपचार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा।
विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने किया ऑपरेशन
चमियाना अस्पताल के सीटीवीएस विभागाध्यक्ष डॉ. सुधीर मेहता, डॉ. अजय चौहान और डॉ. कविता सहित कार्डियक एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डॉ. यशवंत सिंह वर्मा और डॉ. कमल ने ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन में स्टाफ नर्सों सहित अन्य कर्मचारियों ने भी सहयोग दिया। हृदय रोग से जुड़ी जटिल बीमारियों के ऑपरेशन शुरू होने से मरीजों को प्रदेश में ही बेहतर उपचार की सुविधा मिलेगी।
विज्ञापन
-डॉ. बृज शर्मा, प्राचार्य, एआईएमएसएस चमियाना
विज्ञापन
मरीज को आठ महीने से कर रहा था सर्जरी शुरू होने का इंतजार
खास खबर
आदित्य सोफत
शिमला। अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी (एआईएमएसएस) चमियाना में हृदय रोग से जुड़ी जटिल बीमारियों के ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गए हैं।
कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) विभाग ने अस्पताल में पहली बार एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट (एवीआर) यानी महाधमनी के वॉल्व को बदलने का सफल ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है और उसे चिकित्सकों की निगरानी में रखा है। जानकारी के अनुसार मंडी जिले के 49 वर्षीय मरीज को हृदय संबंधी परेशानी थी। जांच में उसके महाधमनी के वॉल्व में खराबी पाई गई। चिकित्सकों ने उसे एवीआर ऑपरेशन करवाने की सलाह दी थी। हालांकि उस समय अस्पताल में इस तरह के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में मरीज को करीब आठ महीने तक सर्जरी का इंतजार करना पड़ा। अब चमियाना अस्पताल में उसका सफल ऑपरेशन कर खराब वॉल्व को बदल दिया है। इस ऑपरेशन पर करीब दो लाख रुपये खर्च हुए हैं। सीटीवीएस विभागाध्यक्ष डॉ. सुधीर मेहता ने बताया कि मरीज के महाधमनी के खराब वॉल्व को सफलतापूर्वक बदल दिया है। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति ठीक है और उसे चिकित्सकों की निगरानी में रखा है। उन्होंने कहा कि विभागीय टीम के सहयोग से अब जटिल हृदय रोगों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं।
विभाग शिफ्ट होने के बाद से बंद थे ऑपरेशन
इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) से सीटीवीएस विभाग के चमियाना शिफ्ट होने के बाद जटिल हृदय रोगों के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे थे। इससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस तरह की बीमारियों से पीड़ित मरीजों को उपचार के लिए चंडीगढ़ और दूसरे राज्यों के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का रुख करना पड़ता था। इससे मरीजों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा था। अब चमियाना अस्पताल में जटिल ऑपरेशन शुरू होने से प्रदेश के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें उपचार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा।
विज्ञापन
विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने किया ऑपरेशन
चमियाना अस्पताल के सीटीवीएस विभागाध्यक्ष डॉ. सुधीर मेहता, डॉ. अजय चौहान और डॉ. कविता सहित कार्डियक एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डॉ. यशवंत सिंह वर्मा और डॉ. कमल ने ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन में स्टाफ नर्सों सहित अन्य कर्मचारियों ने भी सहयोग दिया। हृदय रोग से जुड़ी जटिल बीमारियों के ऑपरेशन शुरू होने से मरीजों को प्रदेश में ही बेहतर उपचार की सुविधा मिलेगी।
विज्ञापन
-डॉ. बृज शर्मा, प्राचार्य, एआईएमएसएस चमियाना