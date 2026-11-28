Shimla News: बुजुर्गों के आशीर्वाद से संवरेगा समाज, 50 वरिष्ठ नागरिक सम्मानित
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:59 PM IST
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ब्रह्माकुमारी सेंटर पंथाघाटी में समाजसेवियों और वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान में कार्यक्रम आयोजित
अल्माइटी ब्लेसिंग संस्था के संस्थापक बॉबी भी सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सामाजिक जागरूकता और समाजसेवियों के योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शनिवार को ब्रह्माकुमारी सेंटर पंथाघाटी में संगम अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के साथ समाज के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने वाले समाजसेवियों को सम्मानित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य संवेदनशील, श्रेष्ठ और खुशहाल समाज का निर्माण करना रहा। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक सम्मेलन, सार्वजनिक कार्यक्रम और समाजसेवियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले करीब 50 समाजसेवियों और वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया।
सम्मानित होने वालों में अल्माइटी ब्लेसिंग संस्था के संस्थापक सरबजीत सिंह बॉबी, गुरुद्वारा साहिब संजौली के प्रधान रविंदर सिंह मंगा, भारती कुठियाला, रिपन अस्पताल के ब्लड बैंक की प्रभारी डॉ. गंगा, अमर चंद चौहान, गुरमीत सिंह, अजय श्रीवास्तव, अनुपम शर्मा, रमेश चंद और बिमला ठाकुर सहित अन्य लोग शामिल रहे। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों में शांति स्वरूप शर्मा, रजनी शर्मा और सरला शर्मा सहित अन्य लोगों को सम्मानित किया गया।
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कार्यक्रम में समाज सेवा प्रभाग चंडीगढ़ की क्षेत्रीय संयोजक सुमन ने मुख्य वक्तव्य में कहा कि जीवन के इस पड़ाव पर सकारात्मक सोच बनाए रखना और स्वयं को खुश रखने की जिम्मेदारी खुद उठाना जरूरी है। वहीं प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक अवतार ने कहा कि जब मनुष्य परमार्थ से स्वार्थ की ओर बढ़ता है तो उसका जीवन संघर्षपूर्ण बन जाता है। इस दौरान मुकेश ने लोगों को राजयोग का अभ्यास करवाया। कार्यक्रम में समाज सेवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक वीरेंद्र, महेश, रजनी, बाबू, बीके सुनीता और ओमप्रकाश सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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अल्माइटी ब्लेसिंग संस्था के संस्थापक बॉबी भी सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सामाजिक जागरूकता और समाजसेवियों के योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शनिवार को ब्रह्माकुमारी सेंटर पंथाघाटी में संगम अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के साथ समाज के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने वाले समाजसेवियों को सम्मानित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य संवेदनशील, श्रेष्ठ और खुशहाल समाज का निर्माण करना रहा। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक सम्मेलन, सार्वजनिक कार्यक्रम और समाजसेवियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले करीब 50 समाजसेवियों और वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया।
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सम्मानित होने वालों में अल्माइटी ब्लेसिंग संस्था के संस्थापक सरबजीत सिंह बॉबी, गुरुद्वारा साहिब संजौली के प्रधान रविंदर सिंह मंगा, भारती कुठियाला, रिपन अस्पताल के ब्लड बैंक की प्रभारी डॉ. गंगा, अमर चंद चौहान, गुरमीत सिंह, अजय श्रीवास्तव, अनुपम शर्मा, रमेश चंद और बिमला ठाकुर सहित अन्य लोग शामिल रहे। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों में शांति स्वरूप शर्मा, रजनी शर्मा और सरला शर्मा सहित अन्य लोगों को सम्मानित किया गया।
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कार्यक्रम में समाज सेवा प्रभाग चंडीगढ़ की क्षेत्रीय संयोजक सुमन ने मुख्य वक्तव्य में कहा कि जीवन के इस पड़ाव पर सकारात्मक सोच बनाए रखना और स्वयं को खुश रखने की जिम्मेदारी खुद उठाना जरूरी है। वहीं प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक अवतार ने कहा कि जब मनुष्य परमार्थ से स्वार्थ की ओर बढ़ता है तो उसका जीवन संघर्षपूर्ण बन जाता है। इस दौरान मुकेश ने लोगों को राजयोग का अभ्यास करवाया। कार्यक्रम में समाज सेवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक वीरेंद्र, महेश, रजनी, बाबू, बीके सुनीता और ओमप्रकाश सहित अन्य लोग मौजूद रहे।