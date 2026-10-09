हिमाचल हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: जमीन अधिग्रहण पर मुआवजे के साथ अतिरिक्त राशि पर भी मिलेगा ब्याज

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता सोलेशियम (मुआवजे पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि) पर ब्याज पाने का पूर्ण हकदार है। अगर सरकार आपकी जमीन का अधिग्रहण करती है, तो आपको मिलने वाले मुख्य मुआवजे और अतिरिक्त सोलेशियम राशि ही नहीं, बल्कि उस पर मिलने वाले ब्याज पर भी आपका पूरा अधिकार है। अदालत ने केंद्र सरकार और अन्य उत्तरदाताओं को निर्देश दिया है कि वे ब्याज सहित बढ़ी हुई मुआवजा राशि आठ सप्ताह के भीतर अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराएं। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने यह फैसला टेक राम की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए जारी किए हैं। गौरतलब है कि अदालत के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या याचिकाकर्ता भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत सोलेशियम की राशि पर ब्याज पाने का हकदार है या नहीं।

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