हिमाचल: शिमला से रामपुर के लिए सप्ताह में तीन दिन शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, गुटबाजी पर भी बोले सीएम सुक्खू

सराहन में हमारे नेता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इससे पहले, राजधानी शिमला के रिज मैदान में उनकी मूर्ति के अनावरण के समय श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और मैं स्वयं उपस्थित थे। उस अवसर पर पूरी कांग्रेस पार्टी भी मौजूद थी। कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाज़ी नहीं है। जयराम जी खुद गुटबाजी में उलझे हुए हैं, जबकि भाजपा पाँच गुटों में बँटी है। भाजपा के नेता ही एक-दूसरे का नाम लेकर अपनी पार्टी के भीतर चल रहे मतभेदों को उजागर करते हैं। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन जी राजनीति में मुझसे बाद में आए हैं। मैं उनसे पहले NSUI का अध्यक्ष बना था और पार्टी के अन्य पदों पर भी रहा हूँ। — Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) October 21, 2026

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस में गुटबाजी होने के आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, जबकि भाजपा पांच गुटों में बंटी हुई है। उनके अनुसार, भाजपा के नेता एक-दूसरे का नाम लेकर अपनी पार्टी के भीतर मतभेद उजागर करते हैं। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह उनसे बाद में राजनीति में आए थे। उन्होंने बताया कि वह हर्ष महाजन से पहले एनएसयूआई के अध्यक्ष बने थे और पार्टी में अन्य पदों पर भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं।