शिमला: पंथाघाटी में 505 ग्राम चरस के साथ युवक गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज

राजधानी शिमला में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना ईस्ट की टीम ने पंथाघाटी में एक युवक को 505 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस के अनुसार, 14 अक्तूबर को पंथाघाटी स्थित हेतविक सुपर मार्ट के समीप पुलिस टीम ने एक व्यक्ति की तलाशी ली। इस दौरान उसके कब्जे से 505 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान विजय बाथा मगर (22) निवासी जिला सल्यान, नेपाल के रूप में हुई है। वह वर्तमान में शिमला जिले की चिड़गांव तहसील में रह रहा था।पुलिस ने 15 अक्तूबर को पुलिस थाना ईस्ट शिमला में एफआईआर संख्या 96/2026 दर्ज की। मामला एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया में जुटी है।पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी चरस कहां से लाया था और क्या वह इसे किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने की योजना बना रहा था। मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।