फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   school won in activity

Shimla News: नशा निवारण भाषण प्रतियोगिता में अलीना बनीं विजेता

Sun, 18 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
school won in activity
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

शिमला। राजधानी के आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नशा निवारण समय की पुकार विषय पर भाषण प्रतियोगिता करवाई गई। प्रतियोगिता में शिमला के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना रहा।

प्रतियोगिता में आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की दसवीं कक्षा की छात्रा अलीना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। डीएवी न्यू शिमला ने द्वितीय स्थान हासिल किया। शिमला पब्लिक स्कूल तृतीय स्थान पर रहा। विद्यालय की प्रधानाचार्य ने अनुपम गुलरिया ने राष्ट्रीय विकास संस्था का आभार व्यक्त किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों का धन्यवाद किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed