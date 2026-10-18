Shimla News: नशा निवारण भाषण प्रतियोगिता में अलीना बनीं विजेता

शिमला। राजधानी के आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नशा निवारण समय की पुकार विषय पर भाषण प्रतियोगिता करवाई गई। प्रतियोगिता में शिमला के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना रहा।प्रतियोगिता में आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की दसवीं कक्षा की छात्रा अलीना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। डीएवी न्यू शिमला ने द्वितीय स्थान हासिल किया। शिमला पब्लिक स्कूल तृतीय स्थान पर रहा। विद्यालय की प्रधानाचार्य ने अनुपम गुलरिया ने राष्ट्रीय विकास संस्था का आभार व्यक्त किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों का धन्यवाद किया।