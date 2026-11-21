Shimla News: कमर्शियल कांप्लेक्स से रिहायशी घरों को खतरा, चार पेड़ काटने के आदेश
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST
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विकासनगर में निर्माणाधीन कांप्लेक्स के मामले में हाईकोर्ट सख्त, खतरनाक पेड़ों को तुरंत हटाने के निर्देश
मामले की अगली सुनवाई 28 दिसंबर को
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने राजधानी के विकासनगर स्थित विजय नगर पेट्रोल पंप के पास निर्माणाधीन 14 से 17 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से स्थानीय लोगों के मकानों को पैदा हो रहे खतरे के मामले में सख्त रुख अपनाया है।
न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने वन विभाग और प्रशासन को चार और खतरनाक पेड़ों को तुरंत काटने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि ये पेड़ कभी भी गिरकर जान-माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 दिसंबर को होगी। याचिकाकर्ता बेली राम ठाकुर और अन्य स्थानीय निवासियों ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि उनके घरों के ठीक ऊपर पहाड़ी पर 14 से 17 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। उनका कहना है कि शिमला डेवलपमेंट प्लान के तहत पार्किंग सहित अधिकतम साढ़े चार मंजिल तक निर्माण की अनुमति है, लेकिन नियमों को दरकिनार कर इतनी ऊंची इमारत को मंजूरी दी गई है।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार पहाड़ी की अवैज्ञानिक तरीके से कटिंग किए जाने के कारण मलबा और पत्थर लुढ़ककर नीचे बने मकानों पर गिर रहे हैं। इससे घरों को काफी नुकसान पहुंच चुका है। इसके अलावा सड़क निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई से बचे हुए पेड़ों के सीधे मकानों की छतों पर गिरने का खतरा भी पैदा हो गया है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया कि पहले चिह्नित किए एक खतरनाक देवदार के पेड़ को काट गया है। इसके अलावा वन मंडल अधिकारी (डीएफओ) ने मौके का निरीक्षण कर चार अन्य पेड़ों को भी खतरनाक पाया है। इस संबंध में उचित आदेश के लिए मामला एसडीएम को भेजा था। इस पर अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि गिरने की आशंका वाले इन चारों पेड़ों को बिना देरी किए काटा जाए। वहीं निर्माण कार्य कर रही कंपनी की ओर से अदालत को आश्वस्त किया कि स्थानीय लोगों के मकानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि यदि निर्माण कार्य के कारण किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो वह प्रभावितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ उचित मुआवजा भी देगी।
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इमारत की मंजूरी पर भी उठाए थे सवाल
इससे पहले 14 अक्तूबर को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने शिमला डेवलपमेंट प्लान के विपरीत 14 से 17 मंजिला इमारत के निर्माण की अनुमति दिए जाने पर सवाल उठाए थे। अदालत ने पूछा था कि किन परिस्थितियों में इतनी ऊंची इमारत बनाने की मंजूरी दी गई। हालांकि महाधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने एसपीए विजयवाड़ा और आईआईटी तिरुपति की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर इस निर्माण को मंजूरी दी है। इसके लिए पर्यावरण एवं वन विभाग से भी आवश्यक अनुमति ली है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और हाउसिंग बोर्ड को हलफनामा दायर कर यह स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे कि इतनी ऊंची इमारत की संरचनात्मक स्थिरता (स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी) सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।
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मामले की अगली सुनवाई 28 दिसंबर को
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने राजधानी के विकासनगर स्थित विजय नगर पेट्रोल पंप के पास निर्माणाधीन 14 से 17 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से स्थानीय लोगों के मकानों को पैदा हो रहे खतरे के मामले में सख्त रुख अपनाया है।
न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने वन विभाग और प्रशासन को चार और खतरनाक पेड़ों को तुरंत काटने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि ये पेड़ कभी भी गिरकर जान-माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 दिसंबर को होगी। याचिकाकर्ता बेली राम ठाकुर और अन्य स्थानीय निवासियों ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि उनके घरों के ठीक ऊपर पहाड़ी पर 14 से 17 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। उनका कहना है कि शिमला डेवलपमेंट प्लान के तहत पार्किंग सहित अधिकतम साढ़े चार मंजिल तक निर्माण की अनुमति है, लेकिन नियमों को दरकिनार कर इतनी ऊंची इमारत को मंजूरी दी गई है।
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याचिकाकर्ताओं के अनुसार पहाड़ी की अवैज्ञानिक तरीके से कटिंग किए जाने के कारण मलबा और पत्थर लुढ़ककर नीचे बने मकानों पर गिर रहे हैं। इससे घरों को काफी नुकसान पहुंच चुका है। इसके अलावा सड़क निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई से बचे हुए पेड़ों के सीधे मकानों की छतों पर गिरने का खतरा भी पैदा हो गया है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया कि पहले चिह्नित किए एक खतरनाक देवदार के पेड़ को काट गया है। इसके अलावा वन मंडल अधिकारी (डीएफओ) ने मौके का निरीक्षण कर चार अन्य पेड़ों को भी खतरनाक पाया है। इस संबंध में उचित आदेश के लिए मामला एसडीएम को भेजा था। इस पर अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि गिरने की आशंका वाले इन चारों पेड़ों को बिना देरी किए काटा जाए। वहीं निर्माण कार्य कर रही कंपनी की ओर से अदालत को आश्वस्त किया कि स्थानीय लोगों के मकानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि यदि निर्माण कार्य के कारण किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो वह प्रभावितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ उचित मुआवजा भी देगी।
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इमारत की मंजूरी पर भी उठाए थे सवाल
इससे पहले 14 अक्तूबर को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने शिमला डेवलपमेंट प्लान के विपरीत 14 से 17 मंजिला इमारत के निर्माण की अनुमति दिए जाने पर सवाल उठाए थे। अदालत ने पूछा था कि किन परिस्थितियों में इतनी ऊंची इमारत बनाने की मंजूरी दी गई। हालांकि महाधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने एसपीए विजयवाड़ा और आईआईटी तिरुपति की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर इस निर्माण को मंजूरी दी है। इसके लिए पर्यावरण एवं वन विभाग से भी आवश्यक अनुमति ली है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और हाउसिंग बोर्ड को हलफनामा दायर कर यह स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे कि इतनी ऊंची इमारत की संरचनात्मक स्थिरता (स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी) सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।