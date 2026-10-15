शिमला: हाईकोर्ट ने कहा- जाम से निजात के लिए परवाणू के टिपरा टोल पर फास्टैग की संभावनाएं तलाशे सरकार

हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणू के टिपरा में लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से वाहन चालकों को जल्द राहत मिल सकती है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को टिपरा टोल बैरियर पर सुचारु और जाम मुक्त यातायात सुनिश्चित करने के लिए ऑटोमेटेड/फास्टैग सिस्टम लागू करने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने उतांश मोंगा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किए। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त ने अदालत में हलफनामा दायर कर स्पष्ट किया कि टोल बैरियर को सनवारा शिफ्ट नहीं किया जा सकता।

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