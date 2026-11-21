Shimla News: शहर के हजारों गरीब परिवारों को राहत, बीपीएल की आय सीमा बढ़ी
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST
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अभी 35 हजार रुपये थी बीपीएल के लिए सालाना आय सीमा, सरकार ने बढ़ाकर 75 हजार रुपये की
तीन हजार परिवारों के बनते हैं बीपीएल कार्ड
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी के गरीब परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए परिवारों की सालाना आय सीमा 35 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी है। इस संबंध में शनिवार को सरकार की ओर से नगर निगम को लिखित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। अब शहर में नई आय सीमा के आधार पर ही गरीब परिवारों का चयन किया जाएगा।
पार्षदों की अध्यक्षता में होने वाली वार्ड सभाओं में लोगों को नई आय सीमा के तहत बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन करने को कहा जाएगा। हालांकि इससे पहले इस महीने होने वाली नगर निगम की मासिक बैठक में भी यह मामला रखा जाएगा। बैठक में पार्षदों को सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जाएगी। नगर निगम के अनुसार शिमला शहर के 34 वार्डों में करीब तीन हजार गरीब परिवारों के बीपीएल कार्ड बनाए जाते हैं। इन कार्डों के आधार पर लोगों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। स्कूली बच्चों के दाखिले और छात्रवृत्ति से लेकर राशन कार्ड बनाने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और नौकरियों में भी बीपीएल कार्ड कई तरह से उपयोगी साबित होता है। नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि इस संबंध में सरकार की ओर से लिखित पत्र मिल गया है। शहर में अब नई आय सीमा के आधार पर ही गरीब परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। इससे अधिक परिवारों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
अभी गांव से कम थी आय सीमा
शिमला समेत अन्य शहरी निकायों में बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए गरीब परिवारों की सालाना आय सीमा 35 हजार रुपये निर्धारित थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीमा बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी थी। ऐसे में शहर के सैकड़ों लोग आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पटवारियों के पास आवेदन कर रहे थे, लेकिन उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे थे। पटवारियों का तर्क था कि शहर में 35 हजार रुपये की सालाना आय में परिवार का गुजारा करना संभव नहीं है। इस कारण कई परिवारों को आय प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे थे। लोग भी सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में आय सीमा बढ़ाने की मांग उठा रहे थे। नगर निगम ने भी इस संबंध में कई बार सरकार और शहरी विकास विभाग से पत्राचार किया। अब सरकार ने आय सीमा बढ़ाकर शिमला समेत अन्य शहरी निकायों में रहने वाले गरीब परिवारों को राहत दी है।
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पार्षदों की अगुवाई वाली वार्ड सभा करेगी चयन
शहर में बीपीएल सूची में शामिल करने के लिए वार्ड सभाओं में गरीब परिवारों का चयन किया जाता है। इसमें आय प्रमाण पत्र और स्थायी निवासी होने का प्रमाण अहम होता है। अब जल्द ही नगर निगम के सभी वार्डों में इसके लिए वार्ड सभाएं आयोजित की जाएंगी। फिलहाल खाली पड़े कोटे के तहत परिवारों का चयन किया जाएगा। जिन परिवारों ने हाल ही में बीपीएल प्रमाण पत्र बनवाया है, उन्हें दोबारा प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे प्रमाण पत्र एक साल तक मान्य रहेंगे।
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तीन हजार परिवारों के बनते हैं बीपीएल कार्ड
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी के गरीब परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए परिवारों की सालाना आय सीमा 35 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी है। इस संबंध में शनिवार को सरकार की ओर से नगर निगम को लिखित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। अब शहर में नई आय सीमा के आधार पर ही गरीब परिवारों का चयन किया जाएगा।
पार्षदों की अध्यक्षता में होने वाली वार्ड सभाओं में लोगों को नई आय सीमा के तहत बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन करने को कहा जाएगा। हालांकि इससे पहले इस महीने होने वाली नगर निगम की मासिक बैठक में भी यह मामला रखा जाएगा। बैठक में पार्षदों को सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जाएगी। नगर निगम के अनुसार शिमला शहर के 34 वार्डों में करीब तीन हजार गरीब परिवारों के बीपीएल कार्ड बनाए जाते हैं। इन कार्डों के आधार पर लोगों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। स्कूली बच्चों के दाखिले और छात्रवृत्ति से लेकर राशन कार्ड बनाने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और नौकरियों में भी बीपीएल कार्ड कई तरह से उपयोगी साबित होता है। नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि इस संबंध में सरकार की ओर से लिखित पत्र मिल गया है। शहर में अब नई आय सीमा के आधार पर ही गरीब परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। इससे अधिक परिवारों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
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अभी गांव से कम थी आय सीमा
शिमला समेत अन्य शहरी निकायों में बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए गरीब परिवारों की सालाना आय सीमा 35 हजार रुपये निर्धारित थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीमा बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी थी। ऐसे में शहर के सैकड़ों लोग आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पटवारियों के पास आवेदन कर रहे थे, लेकिन उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे थे। पटवारियों का तर्क था कि शहर में 35 हजार रुपये की सालाना आय में परिवार का गुजारा करना संभव नहीं है। इस कारण कई परिवारों को आय प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे थे। लोग भी सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में आय सीमा बढ़ाने की मांग उठा रहे थे। नगर निगम ने भी इस संबंध में कई बार सरकार और शहरी विकास विभाग से पत्राचार किया। अब सरकार ने आय सीमा बढ़ाकर शिमला समेत अन्य शहरी निकायों में रहने वाले गरीब परिवारों को राहत दी है।
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पार्षदों की अगुवाई वाली वार्ड सभा करेगी चयन
शहर में बीपीएल सूची में शामिल करने के लिए वार्ड सभाओं में गरीब परिवारों का चयन किया जाता है। इसमें आय प्रमाण पत्र और स्थायी निवासी होने का प्रमाण अहम होता है। अब जल्द ही नगर निगम के सभी वार्डों में इसके लिए वार्ड सभाएं आयोजित की जाएंगी। फिलहाल खाली पड़े कोटे के तहत परिवारों का चयन किया जाएगा। जिन परिवारों ने हाल ही में बीपीएल प्रमाण पत्र बनवाया है, उन्हें दोबारा प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे प्रमाण पत्र एक साल तक मान्य रहेंगे।