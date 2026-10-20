ऑपरेटरों को राहत: हिमाचल में अब 15 साल तक वैध रहेगा टैक्सी परमिट, आदेश जारी

हिमाचल प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटरों को परमिट की वैधता को लेकर बड़ी राहत मिली है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (एआईटीपी) के बाद अब बेसिक परमिट की वैधता भी 15 साल तक करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे टैक्सी कारोबारियों को बार-बार परमिट नवीनीकरण की प्रक्रिया से गुजरने से राहत मिलेगी।

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