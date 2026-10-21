रणजी ट्रॉफी: मुंबई ने हिमाचल को पारी और 97 रन से हराया, सरफराज बने प्लेयर ऑफ द मैच

हिमाचल प्रदेश के लुहणू क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को एक पारी और 97 रन से करारी शिकस्त दे दी। मुंबई की जीत में सरफराज खान ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पहली पारी में 154 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मुंबई ने आठ विकेट के नुकसान पर 528 रन बनाकर पारी घोषित की थी। जवाब में हिमाचल प्रदेश की पहली पारी 140 रन पर सिमट गई, जबकि दूसरी पारी में टीम 291 रन ही बना सकी। पहली पारी में मुंबई के तुषार देशपांडे ने चार और दूसरी पारी में मोहित अवस्थी ने पांच विकेट चटकाए। चौथे दिन हिमाचल ने दूसरी पारी में तीन विकेट पर 144 रन से आगे खेलना शुरू किया। कप्तान पुखराज मान 38 और वैभव काल्टा 21 रन बनाकर नाबाद थे। टीम को दोनों से बड़ी साझेदारी की उम्मीद थी, लेकिन 163 रन के स्कोर पर पुखराज 50 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद आकाश वशिष्ठ भी ज्यादा देर नहीं टिके और हिमाचल ने 186 रन पर पांचवां विकेट गंवा दिया।

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