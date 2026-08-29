Shimla News: कान्हा के जन्मोत्सव के लिए शिमला शहर में तैयारियां शुरू

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शोभायात्रा, झांकियों और भंडारों से सजेगा जन्माष्टमी का पर्वगंज बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर, बालूगंज स्थित गोपाल मंदिर और शोघी स्थित खुशहाला (डेरा झमेटी) महावीर मंदिर में भजन-कीर्तन, श्रीकृष्ण लीला, हवन, शोभायात्रा, झांकियों और भंडारों का आयोजन होगा। जन्माष्टमी की रात मंदिरों में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के समय मध्यरात्रि 12 बजे विशेष उत्सव मनाया जाएगा।बालूगंज स्थित गोपाल मंदिर में इस वर्ष 73वां पावन जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। दो सितंबर को दोपहर दो से शाम पांच बजे तक श्रीकृष्ण लीला का वर्णन होगा। तीन सितंबर को दोपहर एक से तीन बजे तक लीला वर्णन और शाम तीन बजे झांकी प्रस्तुत की जाएगी। चार सितंबर को जन्माष्टमी के दिन सुबह छह बजे प्रभात फेरी से कार्यक्रम शुरू होंगे। इसके बाद दिनभर कीर्तन, श्रीकृष्ण लीला वर्णन और झांकी प्रस्तुति होगी। रात 11 से 12 बजे तक श्रीकृष्ण जन्म कथा का आयोजन होगा और मध्यरात्रि में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाएगा। आयोजन में आचार्य विशाल ठाकुर प्रवचन करेंगे।