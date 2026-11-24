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छह महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद इनकी मरम्मत नहीं की गई है। इससे पैदल चलने वाले लोगों के साथ दोपहिया और चौपहिया वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क से नियमित आवाजाही करने वाले नरेंद्र ठाकुर, लोकेंद्र ठाकुर, हनी ठाकुर, अंकुश और दिवेश सहित अन्य लोगों का कहना है कि इस मार्ग से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं, लेकिन सड़क की खस्ताहालत के कारण सफर करना मुश्किल हो गया है। गड्ढों के चलते वाहन चालकों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। वहीं पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की खराब हालत के बारे में कई बार नगर निगम को अवगत करवाया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने नगर निगम से मांग की है कि सड़क की जल्द मरम्मत कर इसे पक्का किया जाए। इसके अलावा सड़क किनारे सुरक्षा के लिए रेलिंग भी लगाई जाए। संवाद