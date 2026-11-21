Shimla News: नए साल में मिलेगी पार्किंग व एंबुलेंस सड़कों की सौगात, टेंडर प्रक्रिया शुरू
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST
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खास खबर
भराड़ी में बनेगी पार्किंग एवं व्यावसायिक परिसर, रामनगर और संजौली में बनेंगी सड़कें
60 लाख से भराड़ी में बनेगा बहुमंजिला परिसर
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में नगर निगम नए साल से पहले शहर के कई वार्डों में विकास कार्य शुरू करवाने जा रहा है। शहर के वार्ड नंबर एक भराड़ी में लॉरेट स्कूल के पास बहुमंजिला परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसमें पार्किंग की सुविधा के साथ अन्य मंजिलों पर व्यावसायिक परिसर तैयार होगा। करीब 60 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस परिसर के लिए नगर निगम ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।
दिसंबर में इसका निर्माण कार्य शुरू करवाने की तैयारी है। सात महीने के भीतर यह परिसर बनकर तैयार हो जाएगा। नगर निगम के अनुसार, परिसर में पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा शहर के अन्य वार्डों में भी नए विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। संजौली वार्ड में ढींगू बावड़ी से विद्या भवन तक 4.82 लाख रुपये की लागत से एंबुलेंस सड़क का निर्माण किया जाएगा। वहीं संजौली बाजार से बातिश भवन तक 4.77 लाख रुपये की लागत से संपर्क सड़क तैयार होगी। इसके अलावा फागली वार्ड के रामनगर क्षेत्र में भी संपर्क सड़क बनाई जाएगी।
नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि बजट की उपलब्धता के आधार पर शहर में नए विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य हों, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनके कारण लोगों को अभी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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संजौली-आईजीएमसी सड़क की मरम्मत का काम शुरू
पेयजल कंपनी ने पाइपलाइन बिछाने के लिए उखाड़ी गई संजौली-आईजीएमसी सड़क को दोबारा पक्का करने का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत फिलहाल खोदी गई सड़क पर मिट्टी की परत बिछाई गई है। इसी सप्ताह सड़क पर टारिंग का काम पूरा करने की तैयारी है।पेयजल कंपनी के अनुसार, जाखू क्षेत्र में भी मरम्मत और रखरखाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा शहर के अन्य उपनगरों में भी पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों को बहाल किया जा रहा है।
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भराड़ी में बनेगी पार्किंग एवं व्यावसायिक परिसर, रामनगर और संजौली में बनेंगी सड़कें
60 लाख से भराड़ी में बनेगा बहुमंजिला परिसर
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में नगर निगम नए साल से पहले शहर के कई वार्डों में विकास कार्य शुरू करवाने जा रहा है। शहर के वार्ड नंबर एक भराड़ी में लॉरेट स्कूल के पास बहुमंजिला परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसमें पार्किंग की सुविधा के साथ अन्य मंजिलों पर व्यावसायिक परिसर तैयार होगा। करीब 60 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस परिसर के लिए नगर निगम ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।
दिसंबर में इसका निर्माण कार्य शुरू करवाने की तैयारी है। सात महीने के भीतर यह परिसर बनकर तैयार हो जाएगा। नगर निगम के अनुसार, परिसर में पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा शहर के अन्य वार्डों में भी नए विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। संजौली वार्ड में ढींगू बावड़ी से विद्या भवन तक 4.82 लाख रुपये की लागत से एंबुलेंस सड़क का निर्माण किया जाएगा। वहीं संजौली बाजार से बातिश भवन तक 4.77 लाख रुपये की लागत से संपर्क सड़क तैयार होगी। इसके अलावा फागली वार्ड के रामनगर क्षेत्र में भी संपर्क सड़क बनाई जाएगी।
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नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि बजट की उपलब्धता के आधार पर शहर में नए विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य हों, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनके कारण लोगों को अभी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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संजौली-आईजीएमसी सड़क की मरम्मत का काम शुरू
पेयजल कंपनी ने पाइपलाइन बिछाने के लिए उखाड़ी गई संजौली-आईजीएमसी सड़क को दोबारा पक्का करने का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत फिलहाल खोदी गई सड़क पर मिट्टी की परत बिछाई गई है। इसी सप्ताह सड़क पर टारिंग का काम पूरा करने की तैयारी है।पेयजल कंपनी के अनुसार, जाखू क्षेत्र में भी मरम्मत और रखरखाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा शहर के अन्य उपनगरों में भी पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों को बहाल किया जा रहा है।