{"_id":"628bbd32ffaa54476022e6cb","slug":"nhai-the-fields-will-be-filled-with-water-seeping-from-the-tunnels-of-the-forelane","type":"story","status":"publish","title_hn":"NHAI: फोरलेन की सुरंगों से रिसने वाले पानी से तर होंगे खेत, प्रतिदिन एकत्रित होगा 50 से 60 हजार लीटर पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दीपक मेहता, संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 24 May 2022 05:00 AM IST