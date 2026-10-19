{"_id":"6ad5a2d8e19ece2098089db2","slug":"mukti-ram-ancient-palm-leaf-manuscript-mahabharata-shimla-2026-10-19","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शिमला: 5100 साल पुरानी पांडुलिपि में महाभारत के प्रसंग, तंत्र विद्या का उल्लेख; कई भाषाओं और लिपियों का उल्लेख","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिमला के भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में प्रदर्शित एक दुर्लभ ताड़पत्र पांडुलिपि प्राचीन भारतीय ज्ञान और संस्कृति के अध्ययन को लेकर चर्चा में है। ओडिशा में मुक्ति राम द्वारा खोजी गई बताई जा रही इस पांडुलिपि में महाभारत और हिमालय में पांडवों की यात्रा के प्रसंग होने का दावा किया गया है। इसे लगभग 5100 साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इसकी उम्र की स्वतंत्र वैज्ञानिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (एडवांस्ड स्टडी) शिमला में प्रदर्शित एक दुर्लभ पांडुलिपि हिमालय की प्राचीन तंत्र विद्या और सांस्कृतिक परंपराओं के अध्ययन का विषय बनी हुई है। ओडिशा में मुक्ति राम ने इस पांडुलिपि की खोज की थी। इसे लगभग 5100 साल पुराना बताया गया है। इसमें महाभारत के प्रसंगों की जानकारी मिलती है। ताड़पत्रों पर लिखी यह पांडुलिपि आसानी से समझ में नहीं आती। इस कारण अब तक इसका पूरा अनुवाद नहीं हो पाया है। मुक्ति राम इस पर शोध कर रहे हैं। अब तक अनुवादित अंशों में महाभारत और हिमालय में पांडवों की यात्रा से जुड़े प्रसंग सामने आए हैं। विज्ञापन

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उपलब्ध जानकारी के अनुसार पांडुलिपि में पाली, संस्कृत, कुरुंजी और ओडिया भाषाओं का उल्लेख है। इसकी विषयवस्तु को समझने के लिए प्राचीन भाषाओं, लेखन प्रणालियों और ऐतिहासिक संदर्भों का अध्ययन किया जा रहा है। पांडुलिपि की उम्र को लेकर कार्बन डेटिंग और नासा के टेक्सास स्थित केंद्र से पुष्टि होने की जानकारी भी दी गई है। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक वैज्ञानिक रिपोर्ट स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हो सकी है। इसलिए इसकी वास्तविक आयु को लेकर वैज्ञानिक दस्तावेजों की जांच महत्वपूर्ण है। मुक्ति राम का शोध प्राचीन संस्कृति के अस्तित्व और विकास से जुड़े सवालों पर भी केंद्रित है। वह आर्यों के भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन सभ्यताओं से पहले मौजूद होने और बाद में यहां से दूसरे क्षेत्रों की ओर जाने की परिकल्पना पर भी काम कर रहे हैं।

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आर्यों के प्रवास पर शोध

आर्कियोलॉजिस्ट और एडवांस्ड स्टडी में फैलोशिप कर रहे ओडिशा के मुक्ति राम के अनुसार पांडुलिपि प्राचीन संस्कृति के अस्तित्व और स्वरूप को समझने की संभावनाएं प्रस्तुत करती है। वह इस परिकल्पना पर भी शोध कर रहे हैं कि आर्य प्राचीन सभ्यताओं के विकास से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद थे और बाद में यहां से दूसरे क्षेत्रों की ओर चले गए। यह उनकी शोध परिकल्पना है। इसे स्थापित करने के लिए स्वतंत्र ऐतिहासिक, पुरातात्विक और भाषायी साक्ष्यों की आवश्यकता होगी। पांडुलिपि का प्रमाणित अनुवाद और अन्य ऐतिहासिक स्रोतों से उसका तुलनात्मक अध्ययन इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है।

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