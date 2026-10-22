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Shimla News: धामी में दिया सड़क सुरक्षा का संदेश

Thu, 22 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:59 PM IST
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Message of road safety given in Dhami
शिमला। राजकीय महाविद्यालय धामी के सड़क सुरक्षा क्लब ने सड़क सुरक्षा, नशा निवारण और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता लाने के लिए रैली निकाली। निदेशालय उच्चतर शिक्षा के निर्देशानुसार आयोजित रैली को प्राचार्य डॉ. दिनेश सिंह कंवर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें करीब 40 विद्यार्थियों ने भाग लिया। रैली के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने, नशे से दूर रहने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। सोलह मील चौक पर प्रतिभागियों ने सड़क सुरक्षा की शपथ लेकर स्वयं और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। संवाद
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