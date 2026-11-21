विज्ञापन



समारोह में शैक्षणिक, खेल और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य निशा शर्मा ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने स्कूल की वर्षभर की उपलब्धियों और गतिविधियों की जानकारी दी। इसके बाद विद्यार्थियों ने हिमाचली नाटी, पंजाबी नृत्य सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समां बांधा। समारोह में पहली कक्षा से परिधि, दूसरी कक्षा से एंजल और सुप्रिया, तीसरी कक्षा से आरोही और जतिन, चौथी कक्षा से आराध्य और समृद्धि तथा पांचवीं कक्षा से जैनिशा और अंश को सम्मानित किया गया। छठी कक्षा से दीपाली, पुनीत और दिव्या, सातवीं कक्षा से रणवीर और मनन, आठवीं कक्षा से अनन्या और अक्षिता, नौवीं कक्षा से धनिना और अयान, दसवीं कक्षा से विवेक और किंजल, ग्यारहवीं कक्षा से अंशिका और सृष्टि तथा बारहवीं कक्षा से दीपिका और प्रीतिका को शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के अध्यक्ष सुशील कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। स्कूल की प्रधानाचार्य निशा शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया।