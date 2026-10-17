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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Mall Road MC Park to be developed at a cost of Rs 1 crore; MLA Harish Janartha performs bhumi pujan

शिमला: एक करोड़ की लागत से विकसित होगा मालरोड एमसी पार्क, विधायक हरीश जनारथा ने किया भूमि पूजन

Sat, 17 Oct 2026 02:30 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 17 Oct 2026 02:30 PM IST
सार

विधायक हरीश जनारथा ने शनिवार को ऐतिहासिक मालरोड स्थित रोटरी टाउन हॉल के सामने नगर निगम के पार्क को विकसित करने के कार्य का शुभारंभ किया।

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Mall Road MC Park to be developed at a cost of Rs 1 crore; MLA Harish Janartha performs bhumi pujan
विधायक हरीश जनारथा ने किया पार्क का भूमि पूजन। - फोटो : संवाद

विस्तार
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 शिमला शहरी के विधायक हरीश जनारथा ने शनिवार को ऐतिहासिक मालरोड स्थित रोटरी टाउन हॉल के सामने नगर निगम के पार्क को विकसित करने के कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक के हाथों भूमि पूजन किया गया। 

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इस पार्क को एक करोड़ रुपये की लागत से सुंदर एवं व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाएगा, ताकि शिमला के स्थानीय निवासियों और यहां आने वाले पर्यटकों को बैठने के लिए बेहतर सुविधा मिल सके। विधायक हरीश जनारथा ने कहा कि शिमला की सुंदरता बढ़ाने और शहरवासियों को बेहतर जनसुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पार्क के विकसित होने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को एक बेहतर सार्वजनिक स्थल उपलब्ध होगा।

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