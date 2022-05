{"_id":"627bde9bc642ea327354b9cb","slug":"joa-paper-leak-case-deputy-superintendent-of-exam-center-appeared-as-a-candidate-in-another-center","type":"story","status":"publish","title_hn":"जेओए पेपर लीक मामला: परीक्षा केंद्र के उपाधीक्षक ने दूसरे सेंटर में अभ्यर्थी बन दी परीक्षा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Published by: Krishan Singh Updated Thu, 12 May 2022 10:35 AM IST