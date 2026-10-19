फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   hprca: Final results for Fine Arts teacher recruitment released; 82 candidates selected, 36 posts remain vacan

राज्य चयन आयोग: फाइन आर्ट्स शिक्षक भर्ती का अंतिम परिणाम जारी, 82 उम्मीदवार चयनित, 36 पद रह गए खाली

Mon, 19 Oct 2026 05:30 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 19 Oct 2026 05:30 PM IST
सार

 स्कूल शिक्षा विभाग में फाइन आर्ट्स शिक्षकों के 118 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। 

विज्ञापन
hprca: Final results for Fine Arts teacher recruitment released; 82 candidates selected, 36 posts remain vacan
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स (hprca.hp.gov.in)

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्कूल शिक्षा विभाग में फाइन आर्ट्स शिक्षकों के 118 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। पोस्ट कोड 26033 के तहत कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के बाद यह परिणाम जारी किया गया है।

विज्ञापन


आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि भर्ती के लिए कुल 152 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनमें से 128 अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी। परीक्षा के आधार पर 106 उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए चयनित किया गया था। 24 सितंबर को आयोजित दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के बाद कुल 82 उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया गया है।
विज्ञापन


पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण 36 पद खाली रह गए हैं। इनमें सामान्य वर्ग का एक, सामान्य ईडब्ल्यूएस के आठ, सामान्य स्वतंत्रता सेनानी परिजन का एक, ओबीसी के 10, ओबीसी बीपीएल के चार, एससी के सात, एससी बीपीएल के तीन, एससी स्वतंत्रता सेनानी परिजन का एक और एसटी वर्ग का एक पद शामिल है। सचिव ने बताया कि चयनित उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों सहित अंतिम परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed