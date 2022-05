{"_id":"628a3725bb3a4043501bc1b2","slug":"hp-police-constable-bharti-paper-leak-case-question-paper-distributed-in-eight-districts-before-exam","type":"story","status":"publish","title_hn":"HP Police Bharti Paper Leak case: हिमाचल के आठ जिलों में परीक्षा से पूर्व बंटा था लीक पेपर, अब तक 91 आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Mon, 23 May 2022 04:30 AM IST