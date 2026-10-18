हिमाचल मौसम: चुराह में ओलावृष्टि से मटर की फसल को नुकसान; केलांग-कुकुमसेरी में पारा शून्य से नीचे; जानें अपडेट

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चंबा जिले के चुराह उपमंडल में शनिवार शाम करीब चार बजे मौसम ने अचानक करवट बदली। खजुआ और सेईकोठी पंचायत के औला क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि हुई। ओलों से खेतों में सफेद चादर बिछ गई। इससे खेतों में खड़ी मटर की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। ओलावृष्टि से किसानों की चिंता बढ़ गई है।प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। शनिवार तड़के केलांग और कुकुमसेरी में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। वहीं, ताबो में न्यूनतम तापमान गिरकर शून्य डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इन इलाकों में रात और सुबह के समय ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में शनिवार को धूप खिली रही, लेकिन शिमला में सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ गई है।