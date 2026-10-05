हिमाचल: हाईकोर्ट के फैसले पर टिका सीबीएसई सब काडर भर्तियों का भविष्य, जानें पूरा मामला

तो उसका सीधा असर इन नियुक्तियों पर पड़ सकता है

आदेश के अनुसार, सीबीएसई सब काडर नीति के तहत नियुक्त या अनुबंधित सभी अभ्यर्थियों को इस स्थिति की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। यदि हाईकोर्ट भविष्य में नीति या भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई अलग फैसला सुनाता है तो उसका सीधा असर इन नियुक्तियों पर पड़ सकता है। शिक्षा विभाग ने सभी उपनिदेशकों और सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि आदेश की प्रति संबंधित अभ्यर्थियों तक तत्काल पहुंचाई जाए और अनुपालन रिपोर्ट सुनिश्चित की जाए। स्कूल शिक्षा निदेशक ने अधिकारियों को हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुपालन में सभी प्रभावित अभ्यर्थियों को सूचना देने और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।