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मौसम अपडेट: हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में अंधड़ का येलो अलर्ट, 17 अक्तूबर तक बारिश के आसार; जानें

Thu, 15 Oct 2026 09:19 AM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 15 Oct 2026 09:19 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर अगले कुछ दिन बदलाव के आसार हैं। वीरवार को किन्नौर और लाहौल-स्पीति को छोड़कर प्रदेश के 10 जिलों में अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 17 अक्तूबर तक कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि 18 अक्तूबर से मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है।

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Himachal Pradesh Yellow Alert Thunderstorm Rain Forecast October 17
शिमला के रिज मैदान का नजारा। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वीरवार को प्रदेश के 10 जिलों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट है। किन्नौर और लाहौल-स्पीति को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 17 अक्तूबर तक मौसम परिवर्तनशील बना रह सकता है। इस दौरान कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। वहीं, 18 अक्तूबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है।

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मैदानी जिलों में बढ़ा तापमान
बुधवार को प्रदेशभर में मौसम साफ रहा और अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रही। तेज धूप के चलते मैदानी जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऊना में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सुंदरनगर में 30.7 और बिलासपुर में 30.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। कांगड़ा में अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री, नाहन और मंडी में 28.5 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन के समय धूप निकलने से लोगों को राहत मिली।
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पहाड़ों में सुबह-शाम ठंड
प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय ठंड का अहसास बना हुआ है। शिमला में अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस और मनाली में 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। धर्मशाला में 27.0 डिग्री, सोलन में 26.8, चंबा में 26.7 और पालमपुर में 25.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। मौसम में संभावित बदलाव को देखते हुए लोगों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी जाती है।
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हिमाचल के प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान

 
क्षेत्र अधिकतम तापमान
ऊना 33.4°C
सुंदरनगर 30.7°C
बिलासपुर 30.5°C
कांगड़ा 29.9°C
नाहन 28.5°C
मंडी 28.5°C
धर्मशाला 27.0°C
सोलन 26.8°C
चंबा 26.7°C
पालमपुर 25.5°C
शिमला 23.2°C
मनाली 19.8°C
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