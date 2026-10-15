{"_id":"6ad04cafa9f98862fe056170","slug":"himachal-pradesh-yellow-alert-thunderstorm-rain-forecast-october-17-2026-10-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मौसम अपडेट: हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में अंधड़ का येलो अलर्ट, 17 अक्तूबर तक बारिश के आसार; जानें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर अगले कुछ दिन बदलाव के आसार हैं। वीरवार को किन्नौर और लाहौल-स्पीति को छोड़कर प्रदेश के 10 जिलों में अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 17 अक्तूबर तक कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि 18 अक्तूबर से मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है।

हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वीरवार को प्रदेश के 10 जिलों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट है। किन्नौर और लाहौल-स्पीति को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 17 अक्तूबर तक मौसम परिवर्तनशील बना रह सकता है। इस दौरान कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। वहीं, 18 अक्तूबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। विज्ञापन

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मैदानी जिलों में बढ़ा तापमान

बुधवार को प्रदेशभर में मौसम साफ रहा और अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रही। तेज धूप के चलते मैदानी जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऊना में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सुंदरनगर में 30.7 और बिलासपुर में 30.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। कांगड़ा में अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री, नाहन और मंडी में 28.5 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन के समय धूप निकलने से लोगों को राहत मिली।

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पहाड़ों में सुबह-शाम ठंड

प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय ठंड का अहसास बना हुआ है। शिमला में अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस और मनाली में 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। धर्मशाला में 27.0 डिग्री, सोलन में 26.8, चंबा में 26.7 और पालमपुर में 25.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। मौसम में संभावित बदलाव को देखते हुए लोगों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी जाती है।

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