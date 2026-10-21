हिमाचल प्रदेश: 24-25 अक्तूबर को बारिश-बर्फबारी के आसार, सर्दी बढ़ने के संकेत; जानें मौसम का ताजा अपडेट
हिमाचल प्रदेश में 24 और 25 अक्तूबर को मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। 21 से 23 अक्तूबर तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। फिलहाल किसी जिले के लिए मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की गई है।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में अक्तूबर के आखिरी दिनों में मौसम करवट ले सकता है। दिन में धूप और सामान्य तापमान के बीच अब पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र, शिमला के पूर्वानुमान के अनुसार, 24 और 25 अक्तूबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है।
इन जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश-बर्फबारी के आसार
मौसम विभाग के पांच दिवसीय जिला पूर्वानुमान के अनुसार, 24 और 25 अक्तूबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। वहीं, मंडी जिले के कुछ हिस्सों में 25 अक्तूबर को हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है।
ताबो में न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री, ऊना सबसे गर्म
प्रदेश में रात के तापमान में फिलहाल किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के 21 अक्तूबर के बुलेटिन के अनुसार, ताबो में सबसे कम न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, पिछले दिन ऊना में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा।
फिलहाल किसी जिले में मौसम की चेतावनी नहीं
मौसम विभाग ने 21 से 27 अक्तूबर तक के पूर्वानुमान में प्रदेश के किसी भी जिले के लिए विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा। विभाग के बुलेटिन में बारिश, ओलावृष्टि, गरज-चमक और तेज हवाओं की कोई घटना दर्ज नहीं की गई।
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