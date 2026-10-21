हिमाचल प्रदेश: 24-25 अक्तूबर को बारिश-बर्फबारी के आसार, सर्दी बढ़ने के संकेत; जानें मौसम का ताजा अपडेट

हिमाचल प्रदेश में अक्तूबर के आखिरी दिनों में मौसम करवट ले सकता है। दिन में धूप और सामान्य तापमान के बीच अब पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र, शिमला के पूर्वानुमान के अनुसार, 24 और 25 अक्तूबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है।

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मौसम विभाग के अनुसार, 24 अक्तूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से हिमाचल के कुछ हिस्सों में मौसम की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। हालांकि, विभाग ने व्यापक बारिश या भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान नहीं दिया है। फिलहाल संभावना हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी तक सीमित है।

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21, 22 और 23 अक्तूबर को प्रदेश के मैदानी, मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इसके बाद 24 और 25 अक्तूबर को मौसम में आंशिक बदलाव देखने को मिल सकता है।



इन जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश-बर्फबारी के आसार

मौसम विभाग के पांच दिवसीय जिला पूर्वानुमान के अनुसार, 24 और 25 अक्तूबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। वहीं, मंडी जिले के कुछ हिस्सों में 25 अक्तूबर को हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है।

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शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और किन्नौर में इस अवधि के दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार मौसम में बदलाव संभव है।



ताबो में न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री, ऊना सबसे गर्म

प्रदेश में रात के तापमान में फिलहाल किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के 21 अक्तूबर के बुलेटिन के अनुसार, ताबो में सबसे कम न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, पिछले दिन ऊना में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

बुलेटिन के अनुसार, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0.1 से 7 डिग्री, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 6 से 15 डिग्री और निचले पहाड़ी व मैदानी इलाकों में 10 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 16 से 21 डिग्री, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 21 से 29 डिग्री और निचले पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।



फिलहाल किसी जिले में मौसम की चेतावनी नहीं

मौसम विभाग ने 21 से 27 अक्तूबर तक के पूर्वानुमान में प्रदेश के किसी भी जिले के लिए विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा। विभाग के बुलेटिन में बारिश, ओलावृष्टि, गरज-चमक और तेज हवाओं की कोई घटना दर्ज नहीं की गई।