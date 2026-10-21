फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   himachal pradesh weather forecast rain snowfall october 24-25

हिमाचल प्रदेश: 24-25 अक्तूबर को बारिश-बर्फबारी के आसार, सर्दी बढ़ने के संकेत; जानें मौसम का ताजा अपडेट

Wed, 21 Oct 2026 02:43 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Wed, 21 Oct 2026 02:43 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में 24 और 25 अक्तूबर को मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। 21 से 23 अक्तूबर तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। फिलहाल किसी जिले के लिए मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की गई है।

विज्ञापन
himachal pradesh weather forecast rain snowfall october 24-25
हिमाचल मौसम अपडेट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश में अक्तूबर के आखिरी दिनों में मौसम करवट ले सकता है। दिन में धूप और सामान्य तापमान के बीच अब पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र, शिमला के पूर्वानुमान के अनुसार, 24 और 25 अक्तूबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है।

विज्ञापन


Trending Videos

मौसम विभाग के अनुसार, 24 अक्तूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से हिमाचल के कुछ हिस्सों में मौसम की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। हालांकि, विभाग ने व्यापक बारिश या भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान नहीं दिया है। फिलहाल संभावना हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी तक सीमित है।
विज्ञापन
विज्ञापन

21, 22 और 23 अक्तूबर को प्रदेश के मैदानी, मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इसके बाद 24 और 25 अक्तूबर को मौसम में आंशिक बदलाव देखने को मिल सकता है।

इन जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश-बर्फबारी के आसार
मौसम विभाग के पांच दिवसीय जिला पूर्वानुमान के अनुसार, 24 और 25 अक्तूबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। वहीं, मंडी जिले के कुछ हिस्सों में 25 अक्तूबर को हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है।
विज्ञापन

शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और किन्नौर में इस अवधि के दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार मौसम में बदलाव संभव है।

ताबो में न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री, ऊना सबसे गर्म
प्रदेश में रात के तापमान में फिलहाल किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के 21 अक्तूबर के बुलेटिन के अनुसार, ताबो में सबसे कम न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, पिछले दिन ऊना में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

बुलेटिन के अनुसार, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0.1 से 7 डिग्री, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 6 से 15 डिग्री और निचले पहाड़ी व मैदानी इलाकों में 10 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 16 से 21 डिग्री, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 21 से 29 डिग्री और निचले पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।

फिलहाल किसी जिले में मौसम की चेतावनी नहीं
मौसम विभाग ने 21 से 27 अक्तूबर तक के पूर्वानुमान में प्रदेश के किसी भी जिले के लिए विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा। विभाग के बुलेटिन में बारिश, ओलावृष्टि, गरज-चमक और तेज हवाओं की कोई घटना दर्ज नहीं की गई।

ऐसे में अगले कुछ दिन प्रदेश में सामान्य मौसम बने रहने की संभावना है। हालांकि, 24 और 25 अक्तूबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने की योजना बना रहे लोगों को स्थानीय मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए यात्रा से पहले सड़क और मौसम की ताजा जानकारी लेना उपयोगी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed