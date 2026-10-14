{"_id":"6acf0732060122567d0bc8fc","slug":"himachal-pradesh-cy-tb-test-tuberculosis-prevention-2026-10-14","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"स्वास्थ्य: हिमाचल के अस्पतालों में शुरू हुआ सीवाई-टीबी टेस्ट, संक्रमण का खतरा पहले ही पहचानने में मिलेगी मदद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

क्षय रोग (टीबी) के खिलाफ जंग में स्वास्थ्य विभाग को नई ताकत मिली है। अब सीवाई-टीबी टेस्ट के जरिये शरीर में मौजूद टीबी संक्रमण का समय रहते पता लगाकर बीमारी को सक्रिय होने से पहले ही रोका जा सकेगा। हिमाचल के अस्पतालों में शुरू हुई इस जांच से खासकर उच्च जोखिम वाले मरीजों को लाभ मिलेगा। जांच में संक्रमण के संकेत मिलने पर चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार प्रिवेंशन थेरेपी शुरू की जाएगी, जिससे टीबी की रोकथाम और हिमाचल को क्षय रोग मुक्त बनाने के प्रयासों को गति मिलने की उम्मीद है। विज्ञापन

Trending Videos

अब एक इंजेक्शन से शरीर के अंदरूनी हिस्से में छुपे क्षय रोग (टीबी) के संक्रमण का पता चल सकेगा। इसमें इंजेक्शन से शरीर में एंटीजन का घोल इंजेक्ट किया जाएगा। हालांकि, टेस्ट का सकारात्मक परिणाम आने का मतलब कतई नहीं है कि व्यक्ति को सक्रिय टीबी रोग निश्चित रूप से है। सक्रिय क्षय रोग का पता लगाने के लिए चिकित्सक लक्षणों के अनुसार बलगम की जांच, एक्सरे या अन्य परीक्षण करवाते हैं। दूसरी ओर सीवाई-टीबी टेस्ट का सबसे अधिक फायदा उच्च जोखिम श्रेणी में आने वाले लोगों को मिलेगा। साथ ही क्षय रोग होने से पहले ही लोगों को दवा से उपचार भी दिया जा सकेगा। इस टेस्ट में इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है।

विज्ञापन

विज्ञापन

इंजेक्शन को बाजू पर इंजेक्ट करने के बाद आने वाले लक्षणों से टीबी का पता लग रहा है। जिला शिमला क्षय रोग अधिकारी डॉ. विनीत लखनपाल ने बताया कि टीबी मुक्त करने के प्रयास में कार्य किया जा रहा है। सीवाई-टेस्ट के माध्यम से भविष्य में होने वाले टीबी का पता लगाकर दवाएं दी जा रही हैं।



क्यों है जरूरी

उच्च जोखिम श्रेणी यानी उच्च रक्तचाप, शुगर, अस्थमा, कैंसर, किडनी, हार्ट की बीमारी के मरीजों के साथ धूम्रपान करने वालों में टीबी का खतरा रहता है। अगर टीबी और उच्च जोखिम बीमारी में से कोई एक भी व्यक्ति को हो जाए तो परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में विभाग ने टीबी से बचाने के लिए पहले ही पता लगाने के तरीके को अपनाया है।

विज्ञापन