बागवानों की कमाई पर मौसम की मार: आधा रह गया सेब कारोबार, हिमाचल की अर्थव्यवस्था को 1,000 करोड़ की चपत

2,500 करोड़ रुपये तक सिमट सकता है सेब कारोबार

बागवानी विभाग का एक अनुमान है कि सेब कारोबार 2,500 करोड़ रुपये तक सिमट सकता है। राज्य बागवानी विभाग के निदेशक डॉ. सतीश शर्मा का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में औसतन सेब सीजन का कारोबार 3,000 से 3,500 करोड़ रुपये के बीच आंका जाता है। प्रदेश की अन्य बागवानी फसलों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो फलों का कारोबार लगभग 5,000 करोड़ रुपये सालाना तक पहुंच जाता है। यदि इस बार सेब सीजन डेढ़ करोड़ पेटियों में ही सिमट जाता है तो प्रदेश को 800 से 1000 करोड़ रुपये तक का नुकसान हो सकता है। हालांकि, नुकसान का सही आकलन सेब सीजन समाप्त होने के बाद ही किया जा सकेगा।