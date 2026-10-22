हिमाचल पुलिस का फैसला: संवेदनशील बर्फीले रूटों पर लोगों को रेस्क्यू करेगी क्यूआरटी, निर्देश जारी

हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम के बदलते मिजाज और ताजा बर्फबारी को देखते हुए प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सैलानियों की सुरक्षा के लिए विशेष रेस्क्यू प्लान तैयार किया है। प्रदेश के अति संवेदनशील बर्फीले मार्गों पर पर्यटकों और वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की क्विक रिस्पॉन्स टीमें (क्यूआरटी) तैनात की जा रही हैं। पुलिस मुख्यालय ने लाहौल-स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और शिमला के पुलिस अधीक्षकों को 24 घंटे मुस्तैद रहने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाने के कड़े निर्देश दिए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण सड़कों पर ब्लैक आइस जमने और विजिबिलिटी घटने से फिसलन बढ़ जाती है, जिससे वाहनों के स्किड होने और जाम में फंसने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

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