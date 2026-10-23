हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती: 1.01 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू

शारीरिक परीक्षण की शुरुआत 22 अक्तूबर को जनजातीय जिलों किन्नौर तथा लाहौल-स्पीति से हुई है। किन्नौर के छोल्टू मैदान (टापरी) में निर्धारित परीक्षण के लिए 356 महिला और 620 पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। वहीं, लाहौल-स्पीति जिले में 123 महिला और 198 पुरुष अभ्यर्थियों को मैदान में अपनी दक्षता साबित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। सभी परीक्षा स्थलों पर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आयोग की ओर से जारी निर्देशों का पालन करते हुए अपने कॉल लेटर में अंकित तिथि, समय और परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें। भर्ती से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम और दिशा-निर्देश एचपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और नियमों के तहत संपन्न करवाई जा रही है। प्रत्येक पात्र अभ्यर्थी को अपनी योग्यता और शारीरिक दक्षता साबित करने का समान अवसर मिलेगा। डीजीपी ने सभी अभ्यर्थियों से आत्मविश्वास, अनुशासन और खेल भावना के साथ मैदान में उतरने तथा लोक सेवा आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की।