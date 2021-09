हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में जलोड़ी दर्रा के पास सड़क पर एक ट्रक के पलट जाने से नेशनल हाईवे 305 बाधित हो गया है। हालांकि छोटे वाहन हाईवे से गुजर रहे हैं।बताया जा रहा है कि सामान से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। हाईवे प्राधिकरण कर्मचारी मार्ग को बहाल करने में जुटे हुए हैं।

Himachal Pradesh National Highway 305 blocked after a truck overturned near Jalori Pass in Kullu. pic.twitter.com/eOcRYxlYht