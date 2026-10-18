खुशखबरी: चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश आने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर, दिवाली पर अतिरिक्त बसें चलाएगा निगम

दिवाली पर अपने घर आने वाले हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए राहत की खबर है। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चंडीगढ़ से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 29 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला लिया है। ये बसें 6 और 7 नवंबर को संचालित की जाएंगी। चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में नौकरी, पढ़ाई और कारोबार के सिलसिले में रहने वाले हिमाचली दिवाली मनाने के लिए बड़ी संख्या में घर लौटते हैं। ऐसे में नियमित बसों में सीटें जल्दी भर जाती हैं और यात्रियों को सफर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। अतिरिक्त बसें चलने से यात्रियों को अधिक विकल्प मिलेंगे और घर पहुंचना आसान हो सकता है।

विज्ञापन





चंडीगढ़ से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए चलेंगी बसें

हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से 6 और 7 नवंबर को चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न गंतव्यों के लिए कुल 29 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इससे प्रदेश के प्रमुख शहरों और अन्य क्षेत्रों की ओर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। त्योहार के दौरान बसों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए निगम ने पहले से ही यह व्यवस्था की है। अतिरिक्त बसों के संचालन से नियमित बस सेवाओं पर यात्रियों का दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है।