खुशखबरी: चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश आने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर, दिवाली पर अतिरिक्त बसें चलाएगा निगम
दिवाली पर हिमाचल प्रदेश आने वाले यात्रियों को बसों की कमी से राहत मिलने की उम्मीद है। हिमाचल पथ परिवहन निगम 6 और 7 नवंबर को चंडीगढ़ से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 29 अतिरिक्त बसें चलाएगा। दिल्ली और बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ से विशेष बसें चलाने पर यात्रियों की मांग के अनुसार बाद में फैसला लिया जाएगा।
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दिवाली पर अपने घर आने वाले हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए राहत की खबर है। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चंडीगढ़ से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 29 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला लिया है। ये बसें 6 और 7 नवंबर को संचालित की जाएंगी। चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में नौकरी, पढ़ाई और कारोबार के सिलसिले में रहने वाले हिमाचली दिवाली मनाने के लिए बड़ी संख्या में घर लौटते हैं। ऐसे में नियमित बसों में सीटें जल्दी भर जाती हैं और यात्रियों को सफर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। अतिरिक्त बसें चलने से यात्रियों को अधिक विकल्प मिलेंगे और घर पहुंचना आसान हो सकता है।
चंडीगढ़ से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए चलेंगी बसें
हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से 6 और 7 नवंबर को चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न गंतव्यों के लिए कुल 29 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इससे प्रदेश के प्रमुख शहरों और अन्य क्षेत्रों की ओर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। त्योहार के दौरान बसों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए निगम ने पहले से ही यह व्यवस्था की है। अतिरिक्त बसों के संचालन से नियमित बस सेवाओं पर यात्रियों का दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है।
चंडीगढ़ से अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला शुरुआती व्यवस्था के तौर पर लिया गया है। दिल्ली और बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) क्षेत्र से हिमाचल के लिए विशेष बसें चलाने को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। नवंबर के पहले सप्ताह में यात्रियों की मांग और बसों की उपलब्धता को देखते हुए अतिरिक्त सेवाओं की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है।
यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था
दिवाली और अन्य बड़े त्योहारों के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम हर साल यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बसें चलाता है। इसका उद्देश्य लोगों को समय पर घर पहुंचने में मदद करना और नियमित बसों में भीड़ कम करना है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि दिवाली पर हिमाचल आने वाले लोगों की सुविधा के लिए निगम विशेष व्यवस्था कर रहा है। निगम का प्रयास है कि यात्रियों को घर पहुंचने में परेशानी न हो और त्योहार के दौरान पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।