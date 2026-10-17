हिमाचल प्रदेश: शिमला में आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 4.3 दर्ज की गई तीव्रता; जान-माल के नुकसान की खबर नहीं
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला। Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 17 Oct 2026 06:51 AM IST
सार
सुबह 4 बजकर 36 मिनट पर महसूस किए गए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 दर्ज की गई।
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश के शिमला में 17 अक्टूबर यानी शनिवार सुबह तड़के भूकंप के झटकों से लोग सहम गए। सुबह 4 बजकर 36 मिनट पर महसूस किए गए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 दर्ज की गई। हालांकि इस घटना में जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।
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