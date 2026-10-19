नई दिल्ली में कांग्रेस की वोट बचाओ रैली: हिमाचल से जाएंगी 200 बसें, सुक्खू और विनय कुमार ने बनाई रणनीति

कांग्रेस इस रैली के माध्यम से मतदाता सूची और मतदान प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को उठाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश से भी बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने की योजना बनाई गई है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से कार्यकर्ता बसों के माध्यम से नई दिल्ली पहुंचेंगे। पार्टी की कोशिश है कि प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से अधिक से अधिक कार्यकर्ता रैली में भाग लें। इसके लिए संगठनात्मक स्तर पर समन्वय स्थापित करने और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।

नई दिल्ली में एक नवंबर को प्रस्तावित कांग्रेस की वोट बचाओ रैली में हिमाचल प्रदेश से 200 बसों में कार्यकर्ता जाएंगे। इस रैली में प्रदेश से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय कुमार ने शनिवार देर शाम नई दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक की। इसमें रैली की तैयारियों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी को लेकर चर्चा हुई।

कनाडा के पार्लियामेंट हिल पर गूंजा कुल्लू दशहरा

हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की गूंज कनाडा की राजधानी ओटावा स्थित पार्लियामेंट हिल तक पहुंची। हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन (एचपीजीए) ने वहां कुल्लू दशहरा का भव्य आयोजन किया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से समारोह को संबोधित करते हुए आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह पर्व सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः अधर्म पर धर्म की ही विजय होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में भारतीय प्रवासियों की ओर से उत्साह और श्रद्धा के साथ त्योहारों, संस्कृति और परंपराओं को मनाना भारत की विविधता में एकता की गौरवशाली विरासत का परिचायक है।



कनाडा के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्थल पर कुल्लू दशहरा का आयोजन हिमाचली समुदाय, संस्कृति प्रेमियों और सामुदायिक प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने का महत्वपूर्ण माध्यम बना है। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश की पहचान और प्रभाव का भी पता चलता है। समारोह की मेजबानी ऑरलियन्स की सांसद मैरी-फ्रांस लालोंद ने की। एचपीजीए ने 35 से अधिक भारत-कनाडाई संगठनों के सहयोग से इसका आयोजन किया।